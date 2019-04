La permanencia indefinida de Julian Assange en la Embajada en Londres 'no nos parece lo más viable', dice Canciller  

LEA TAMBIÉN

El asilo otorgado por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, está en revisión y seguirá los pasos necesarios, señaló el canciller ecuatoriano, José Valencia, este martes 9 de abril del 2019.

"Le hemos enviado varias cartas al señor Assange, a él y a sus abogados, porque esta es una de las características del obrar internacional del Ecuador. Es un obrar serio, documentado, por canales oficiales, nosotros no hacemos sugerencias no adelantamos criterios, ni opciones de lo que haremos a futuro", señaló Valencia en una entrevista en un canal de televisión abierta.



"Le dijimos a él (a Julian Assange) mire esta es su situación, el Reino Unido no le ha otorgado un salvoconducto ni lo va a otorgar porque eso nos ha dicho el Reino Unido, también se lo ha dicho a usted y a sus abogados. Usted tiene dos alternativas, una responder ante las autoridades inglesas por la violación de la libertad condicional, en vista que el caso de acoso sexual ha quedado suspendido en Suecia, o se mantiene indefinidamente en la Embajada de Ecuador en Londres, esta segunda opción no nos parece la más viable para él, porque inclusive no va bien con su estado anímico ni con su salud", agregó el Canciller.



Por esta razón el Ecuador pidió a Julian Assange que comparezca ante las autoridades británicas "creemos que el sistema judicial británico es sólido, ofrece suficientes garantías, es reconocido en el mundo por ello, y creemos que ahí puede tener un juicio justo y el derecho a la defensa para explicar por qué violó la libertad provisional".



Assange tiene que tomar la decisión de comparecer o no ante las autoridades británicas, sin embargo esto no quiere decir que él pueda incumplir "las condiciones que establece el asilo diplomático, el Ecuador va a tomar medidas en el asunto, eso le hemos indicado", señalo.



"El protocolo que se estableció en octubre del año pasado (2018) es una norma de convivencia que tiene que ser acatada por el señor Assange, no hay una alternativa. Él no puede dejarla de ejecutar de manera unilateral, tiene que cumplirla. Este protocolo fue tres veces cuestionado en las cortes, dos de ellas en cortes internacionales y una de ella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las tres oportunidades, Assange y su equipo de abogados perdieron la demanda ante el Estado ecuatoriano, es por lo tanto un protocolo vigente, Ecuador lo va a aplicar", agregó.



Con respecto a una posible fecha de salida del fundador de Wikileaks en la Embajada ecuatoriana, Valencia señaló que no hay una fecha establecida, sino que el "Ecuador decidirá eso cuando sea el caso... Si continúa o no continúa el asilo de una persona es una prerrogativa soberana del estado que otorga ese asilo. Se trata de un procedimiento, yo no podría adelantar un criterio en particular... Vamos a ir paso por paso, de manera oficial no nos vamos a saltar ninguno a fin de que haya una claridad de lo que como estado Ecuatoriano hemos planteado".



Además señaló que la Asamblea Nacional ha solicitado indagar con Julian Assange la violación a la intimidad de Lenín Moreno y su familia, "en cumplimiento de esa petición sometimos a un cuestionario al señor Assange, él ha remitido a sus abogados, nosotros estamos esperando la respuesta; eso no impide que aparte de este pronunciamiento continúen investigaciones en otras instancias, como una posible indagación fiscal, otra es someter este tema a conocimiento del relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad. Él tiene que hacer las investigaciones del caso, le hemos dado elementos de juicio, le hemos entregado información adicional que nos ha pedido".



Con respecto a la solicitud del Legislativo, el equipo jurídico de Assange, coordinado por Baltasar Garzón, señaló, en un comunicado, que "tanto su patrocinado, Julian Assange, como los responsables de su defensa, están a disposición del órgano de representación popular para comparecer, con las debidas garantías de inmunidad, para informar y responder ante los hechos acaecidos recientemente, en los que el señor Assange no tiene responsabilidad alguna".



Además precisó que esta "comparecencia requerida por el poder legislativo no puede ni debe influir, en ningún caso, en la situación de asilo conferida por el Gobierno ecuatoriano".