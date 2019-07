Perito no retomará investigación del caso Gabela; la Fiscalía se encargará

LEA TAMBIÉN

Luego de que el perito Roberto Meza confirmara el pasado martes 2 de julio de 2019 que no retomará las investigaciones sobre el crimen del excomandante de la FAE Jorge Gabela, la Fiscalía General del Estado señaló que su personal ya está a cargo de la indagación.

“En conjunto con la familia de la víctima se trabaja en una nueva línea de indagación orientada al esclarecimiento de los hechos a fin de llegar a los autores materiales e intelectuales del hecho y evitar la impunidad”, dijo Fiscalía.



Además, aclaró que su personal dirige las investigaciones, “mientras que los peritos realizan las experticias que se solicita”. “En ese sentido no es técnico contar con peritos que pretendan dirigir una investigación y menos aún con informes incompletos que han sido cuestionados”.



Según la Fiscalía, las pericias requeridas por la institución “no responden a intereses particulares ni a agendas de promoción de terceros”.



Durante el correísmo, quien investigó el tema fue Meza y tras el fin de su trabajo aseguró haber entregado un tercer informe que demostraría que el asesinato de Gabela no tuvo que ver con delincuencia común, sino con las denuncias por la compra de los helicópteros Dhruv.



Ayer, el perito argentino indicó que no retomará las indagaciones por falta de garantías técnicas que posibilite la reconstrucción del tercer producto, porque el tiempo transcurrido “favorece a la desaparición de las pruebas” y porque no se garantiza la seguridad de su equipo.



Por eso, pidió disculpas a Patricia Ochoa, viuda de Gabela. “Sabrán entender que las razones antes expuestas imposibilitan el desarrollo de un trabajo de investigación de calidad, riesgo que no pretendemos asumir”.



A finales del 2018, la defensa de Patricia Ochoa sostuvo que Meza llegaría en enero de este año y que la entonces fiscal encargada, Ruth Palacios, tiene comunicación directa con el profesional argentino.