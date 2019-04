El periodo escolar 2019 se inició en el régimen Costa este 22 de abril

LEA TAMBIÉN

A las 06:40 se abrieron las puertas de la Unidad Educativa República de Filipinas, ubicada en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Fue uno de los 7 433 establecimientos educativos fiscales que iniciaron este lunes 22 de abril sus actividades en el ciclo 2019-2020.

Diez estudiantes esperaban afuera del establecimiento, 30 minutos antes de que abrieran las puertas. Para su sorpresa, el personal encargado no encontraba las llaves y tuvieron que ingresar por una puerta secundaria.



Una vez adentro empezaron las bromas. “No quería levantarme y no me dejan entrar”, comentaban entre risas dos menores que caminaban hacia el ingreso paralelo del colegio porteño.



Carlos Bonilla llevó a sus dos hijos, Dayana y Carlos, y esperó con ellos hasta que ingresen a sus cursos. “No se puede confiar en nadie, y el camino desde la casa hasta aquí puede ser peligroso”, dijo el hombre, que residen en el sector de Vergeles.



Cuenta que es el segundo año en que inscribe a sus hijos en este colegio, según él, no tuvo problemas para conseguir la matrícula, pues la zonificación ayudó a conseguir un cupo automáticamente.

Los estudiantes llegaron a sus establecimientos educativos para el inicio de clases. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Además de los colegios fiscales, 169 establecimientos fiscomisionales y 33 municipales también iniciaron clases esta mañana.



En la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de Guayaquil, la Autoridad de Tránsito Municipal realizó controles de tránsito en tres puntos. El ingreso a los colegios Dolores Sucre, Réplica Aguirre Abad y 28 de mayo se vuelve caótico debido a la circulación de expresos escolares. Los controles de tránsito se extendieron hasta las 08:10.



Escuelas y colegios particulares también iniciaron clases este día, pese a que podían hacerlo desde el pasado 15 de abril. Este es el caso de la Unidad Educativa Nuevo Continente, ubicado en las Orquídeas.



Blanca Muñoz, rectora de este establecimiento, realizaba el control de ingreso de los estudiantes. Contó que se apegaron al cronograma del Ministerio de Educación para coincidir con los periodos de clases y vacaciones de los menores.



Según los datos del Ministerio de Educación, para este año lectivo están inscritos 2 236 306 estudiantes en la región Costa, de los cuales el 81% están registrados en establecimientos fiscales urbanos y rurales.



A las 10:00 está previsto la inauguración del año escolar con la asistencia del presidente Lenín Moreno, en Guayaquil.