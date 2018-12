El año concluye con cifra récord de 251 periodistas encarcelados en el mundo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de periodistas encarcelados por ejercer su profesión en todo el mundo aumentó por tercer año consecutivo hasta situarse en 251, la mayoría en Turquía, revela un informe publicado hoy por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Los 251 encarcelados suponen una cifra récord desde que existe un seguimiento por parte del CPJ, que destacó que un mundo con centenares de periodistas en prisión se ha convertido en "la nueva normalidad".



Turquía, con 68 periodistas encarcelados, es el país que encabeza esta clasificación, seguido por China (con 47), Egipto (25) y Arabia Saudí (16).



Eritrea completa los cinco primeros puestos, también con 16, aunque la CPJ alertó de que desconoce si estos periodistas, en su mayoría encarcelados desde 2001, siguen con vida.



Otros países con periodistas en prisión son Vietnam (11), Azerbaiyán o Camerún (7).



Cerca del 70 % de los periodistas que se encuentran en prisión en todo el mundo lo están por delitos contra el Estado. En Turquía, por ejemplo, a la mayoría se les acusa de nexos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

​

También destaca el aumento de periodistas detenidos por divulgar "noticias falsas", que en dos años han pasado de 9 a 28 y la mayoría de encarcelados actualmente por este motivo, 19, se encuentra en Egipto.



El CPJ recordó en su informe que ese incremento ha ocurrido en paralelo a la intensificada retórica global sobre las "noticias falsas" que lidera el presidente de EE.UU., Donald Trump.

​

Además, a un 18 % de los encarcelados no se les imputan cargos que se sepa.



En cuanto a América, figuran en la lista Venezuela, con 3 encarcelados, y Brasil, con uno, mientras que en EE.UU., "donde los periodistas se enfrentaron a una retórica hostil y violencia física", no hay profesionales en prisión pero sí destacan 9 arrestos a lo largo del año.



En el informe también se revela que en Europa hay un periodista ruso en prisión en Ucrania y otro ucraniano en Rusia, mientras que en Etiopía no hay profesionales encarcelados por primera vez desde 2004 y en Uzbekistán por primera vez en 20 años.



Con estas cifras en mano, el CPJ concluyó que el "abordaje autoritario" a las coberturas periodísticas críticas se ha convertido en algo más que un aumento temporal y que un mundo con centenares de periodistas detenidos es "la nueva normalidad".