Yadira Aguagallo: ‘hay un exhorto para que el Estado ecuatoriano amplíe su horizonte de investigación’

Yadira Aguagallo, una de los representantes de las víctimas del equipo periodístico de este Diario asesinado en la frontera con Colombia en marzo pasado, aseguró que tiene varias dudas sobre cómo la Fiscalía de Ecuador ha investigado el caso, y demanda que la indagación se amplíe del secuestro a los detalles previos y posteriores al hecho.

Aguagallo mantuvo un contacto telefónico con este Diario, desde Boulder, Colorado, en EE.UU, donde se reunió el pasado miércoles junto con el resto de familiares del equipo asesinado y representantes de los estados de Ecuador y Colombia.



¿La reunión que tuvieron en la CIDH, en qué marco se estableció?

Esta semana se realiza el 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro de las mesas de trabajo se estableció una reunión de trabajo de los peticionarios de las medidas cautelares de los periodistas asesinados de diario EL COMERCIO y el Estado ecuatoriano, y otra reunión con el Estado colombiano. No fue una audiencia de carácter público, pero dentro del plan de trabajo del equipo de seguimiento consta que debía realizarse.



¿Qué les deja esta reunión como allegados, familiares, como amigos?

La primera conclusión del Equipo de Seguimiento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y tiene un profundo interés en esclarecer los hechos, para llegar a conclusiones que dejen tranquilos a los representantes de las víctimas. Es más, hemos visto que el equipo de seguimiento, aún con limitaciones, ha avanzado de forma efectiva, pero no advertimos lo mismo del Estado ecuatoriano… un poco mejor por parte del Estado colombiano, ya que su Fiscalía está más articulada, mucho más diligente en cuanto a las cosas que tenían que hacer en estos meses.



La primera conclusión de la Comisión es que existe una voluntad y un compromiso para que el equipo de seguimiento llegue a conclusiones contundentes y que permitan el que los hechos de marzo no se repitan.

Por el contrario, el Estado ecuatoriano deja entrever descoordinación importante. Los representantes que nos acompañaron en la reunión de trabajo empezaron a enterarse sobre temas que debieron ya conocer. La Comisión ha hecho un exhorto para que la entrega de la información sea diligente, transparente, haciendo hincapié en que el equipo de seguimiento. Este mecanismo especial que muy pocas veces la CIDH da lugar, no puede funcionar si no existe una colaboración efectiva entre los estados.

¿La reunión de diciembre es más técnica?

Ahora lo que viene es una reunión de trabajo del equipo de seguimiento en Quito y otra en Bogotá, luego en diciembre viene una audiencia en la CIDH.

En este instante lo que se ha hecho por parte de los representantes de las víctimas es enviar un escrito en el que se reúnen varios de los puntos observados durante esos meses en la ejecución del mecanismo especial se ha hecho un exhorto importante para que el estado ecuatoriano amplíe su horizonte de investigación. No puede ser que seis meses después, no tengamos de la Fiscalía respuestas como de que solo se trató de un secuestro y de que la investigación solo se circunscribe al momento del secuestro. Para todos es de conocimiento que hubo una antes y un después, y tanto para la Comisión, como para los peticionarios, el análisis de esto es fundamental.



La segunda petición tiene que ver con colaboración con la Fiscalía de Colombia. No puede ser que hasta el momento no se hayan despachado las asistencias penales internacionales, ni que no fluya información entre las dos fiscalías, cuando eso fue el compromiso. No puede ser que la Fiscalía de Ecuador, bajo el pretexto de que solo se investiga el secuestro, no incluya en el expediente, información que han solicitado los representantes legales de la víctimas, porque es información relevante para entender cómo se manejó la crisis.



La semana pasada, la última notificación de la Fiscalía fue para que justifiquemos por qué se ha solicitado documentación que absolutamente tiene que ver con el secuestro.



Esperamos que cuando estas peticiones sean acogidas, no tengamos más demoras de la Fiscalía.