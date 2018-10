Periodista mexicana pone rostros a casos de desapariciones y feminicidios

LEA TAMBIÉN

La periodista Lydiette Carrión recoge en su libro "La fosa de agua" su investigación sobre las desapariciones de mujeres y feminicidios en el Estado de México, cuestiones en las que -defiende- se debe llegar a una "verdad concreta".

"Dónde se encuentran las adolescentes que han desaparecido? Quién se las llevó? Qué les pasó? Dónde están?", plantea Carrión en una entrevista con Efe.



"La fosa de agua" ahonda en varios casos de desapariciones en el Estado de México, en el centro del país, así como en los feminicidios de seis jóvenes que tenían entre 14 y 19 años, exhibiendo la falta de resultados en la investigación y las carencias e irregularidades de los procesos judiciales.



La periodista independiente comenzó a investigar a fondo estos temas en el año 2011, y reconoce que "fue la propia sociedad" la que la condujo a ello.



Para esta ocasión, no ha querido centrarse en el "tema cuantitativo", sino en historias con nombres propios (y rostros, gracias a las ilustraciones de Jimena Estíbaliz). Entre los relatos se pueden encontrar los casos de Bianca Edith Barrón, Diana Angélica Castañeda y Mariana Elizabeth Yáñez.



"Me tocaba platicar con las mamás, los papás... lo que más me impactaba era la destrucción que deja la desaparición de una persona", afirma la autora.



Los cuerpos de muchas chicas desaparecidas en el Estado de México, o fragmentos de ellos, fueron encontrados en el Río de los Remedios.

Estos hallazgos, así como la incertidumbre que reina cuando las mujeres todavía no han sido localizadas, "generan una zozobra espantosa y cambian completamente el panorama de su familia, de su comunidad, de su escuela, sus compañeros y amigas", subraya.



En el Estado de México, el nivel de violencia hacia la mujer "es conocido", pero "el tema es que no se toman las medidas necesarias para abatirla", clama la periodista.



De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en el Estado de México se han documentado 1.420 asesinatos a mujeres entre 2014 y 2017.



En 2015 se empezó a implementar la alerta de violencia de género, actualmente activa en 11 municipios de la región. Hasta la fecha -señala Carrión- este mecanismo "no ha rendido los frutos necesarios".



No obstante, recuerda que las organizaciones sociales piden que no se debe desechar, sino trabajar en su implementación, "porque es la única herramienta que se tiene hasta ahora".



Asimismo, la actitud de las autoridades debe dar un giro: "Como no hay una actuación rápida ni interés realmente, los indicios que puede haber se pierden, y cuando se trata de desapariciones cuentan mucho las primeras horas".



El lanzamiento del libro ha coincidido con la salida a la luz del caso del presunto feminicida conocido como "el monstruo de Ecatepec", señalado de haber asesinado al menos a diez mujeres.



Este hombre fue detenido junto con su esposa y ambos han sido imputados por feminicidio y por delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación.



"Pasa cada ciertos años que hay un caso así, y te puedo apostar a que el próximo mes va a haber otro caso que va a borrar la atención (de este)", expresa la periodista.



La declaración del presunto feminicida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue filtrada a los medios, lo que "viola el debido proceso y el principio de inocencia".



Y por otro lado, agrega, es tan "impactante" -dado que detalla qué hacía con los cuerpos de sus víctimas- que "predispone a la opinión pública a dejar de hacer preguntas".



"Preguntas que creo que son importantes en este momento, porque en esa zona, desde hace muchos años, desaparecen mujeres, y muchos indicios apuntan al crimen organizado", explica Carrión, quien remarca que las autoridades "no pueden eliminar esa línea de investigación" y quedarse únicamente con la declaración del acusado.

Si esto último ocurriera, se corre el riesgo de que se pueda "acabar con investigaciones de casos que se han dado ahí a lo largo de los años, y encubrir otro tipo de fenómenos".



"Yo no puedo decir que esto va a pasar, pero sí es un riesgo", insiste la periodista.