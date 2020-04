Familia de periodista fallecido en Guayaquil denuncia pérdida de pertenencias y robo de cuenta bancaria

LEA TAMBIÉN

Los familiares de Augusto Itúrburu, periodista deportivo de Diario El Telégrafo, quien falleció el miércoles 15 de abril de 2020 a causa de covid-19, denuncian la pérdida de sus pertenencias en el Hospital los Ceibos del IESS en el norte Guayaquil, donde estuvo internado 23 días.

Además, de la pérdida de reloj, anillos, billetera y celular -en la casa de salud aducen que todo fue quemado-, los familiares señalan que supuestamente vaciaron una cuenta bancaria.



El periodista manejaba la tarjeta de la cuenta de su padre y le hacía los retiros, de donde se sustrajeron más de USD 600, más lo acreditado en la quincena de abril por su jubilación.



"Se llevó la tarjeta por si necesitaba algo de dinero", explicó Nelson Itúrburu, hermano del periodista, quien dijo que los retiros se realizaron luego del fallecimiento de su familiar, la tarde del miércoles. Cuando acudieron al banco a suspender la tarjeta les informaron que la cuenta estaba activa y que el último retiro se realizó este jueves 16 de abril, a las 03:00.



“Augusto me dijo que el primer día le pusieron sus pertenencias en una funda roja, para que yo le retirara después. Dos días después cuando lo entubaron también le retiraron el teléfono. Cuando fui a preguntar por sus pertenencias en el Hospital me dicen que todo se quema, porque tiene el virus”, dijo el hermano del comunicador.



“Este no debe ser el único caso, dudo mucho que hayan quemado los anillos, el reloj, el celular...”.



En un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que se ha emprendido una investigación interna para esclarecer los hechos y que además estableció contacto con la familia del periodista, con el objeto de brindar apoyo y coordinar acciones en torno al caso.

La Institución también recordó que por razones de bioseguridad, en los exteriores del área de emergencia y al momento del ingreso de cualquier paciente, los familiares deben retirar todos los objetos personales, “con la finalidad -sobre todo- de evitar contaminación en el ambiente hospitalario”.



Augusto Itúrburu, de 40 años, acudió el 16 y 19 de marzo al hospital Los Ceibos y tuvo que esperar más de 10 días a que le hicieran la prueba de covid-19 y obtuvo el resultado cuando ya estaba grave de salud. Fue internado en el centro médico el 23 de marzo, cuando volvió con problemas para respirar. Su familia y amigos temen que la demora en la atención haya determinado su desenlace. Desde la tarde del 15 de abril sus amigos y compañeros lo han recordado a través de las redes sociales.