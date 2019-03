EE.UU. exige la liberación de un periodista estadounidense detenido en Venezuela

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos exigió el miércoles 6 de marzo de 2019 la “liberación inmediata” del periodista estadounidense Cody Weddle, quien según asociaciones de prensa fue detenido esta mañana en Caracas por integrantes del gobierno de Nicolás Maduro.

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, condenó la detención de Weddle, un periodista independiente residente desde hace algunos años en Venezuela, donde es colaborador de medios norteamericanos como la cadena ABC, la CBC, el periódico The Miami Herald, el canal WPLG Local 10 y el diario británico The Telegraph.



“El Departamento de Estado está al tanto y profundamente preocupado por los reportes de que otro periodista estadounidense ha sido detenido en Venezuela por Maduro, que prefiere reprimir la verdad en lugar de enfrentarla. Ser periodista no es un delito. Exigimos la liberación inmediata del periodista, ileso”, dijo Breier en su cuenta en Twitter.



Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado, se sumó al reclamo deplorando en un tuit las amenazas a la libertad de expresión bajo el “régimen de Maduro”.



El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela había allanado la residencia de Weddle en Caracas este miércoles 6 de marzo de 2019 a las 08H00, llevándoselo detenido.



Según relatos de los vecinos citados por el SNTP, Weddle fue arrestado “presuntamente con una orden firmada por un tribunal militar” y “en el documento se mencionarían dos supuestos delitos”, que no precisaron.



El SNTP denunció además que el asistente de Weddle, el venezolano Carlos Camacho, también fue apresado por la Dgcim.



Desde Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) , Luis Almagro, y el relator especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, exigieron la liberación de Weddle, cuyo paradero sigue siendo desconocido.



“Sabemos que en la mañana llegó la Dirección de Contrainteligencia Militar a su residencia a realizar un allanamiento y que se le hicieron preguntas sobre la cobertura que realizó (el 23 de febrero) en la frontera”, indicó a AFP el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.



El fallido intento de ingresar a Venezuela ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero derivó en intensos disturbios en las fronteras con Colombia y con Brasil.



El senador estadounidense Rick Scott, exgobernador del estado de Florida, consideró “completamente inaceptable” que Maduro y sus “matones” hayan detenido a Weddle. “¡Estados Unidos no tolerará este tipo de intimidación!”, aseguró Scott, un duro crítico del sucesor de Hugo Chávez.



Estados Unidos impulsa la salida del poder de Maduro y apoya los esfuerzos de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.