Periodista Glenn Greenwald recibe manotazo en la cara durante debate en radio de Brasil

El periodista estadounidense Glenn Greenwald, que en 2013 reveló el testimonio de Edward Snowden y más recientemente las grabaciones que cuestionan la imparcialidad de la lucha contra la corrupción en Brasil, se llevó este jueves un manotazo de un columnista conservador brasileño en un debate radial en Sao Paulo.

Greenwald, casado con el diputado brasileño David Miranda, con quien adoptó a dos niños, increpó al periodista Augusto Nunes durante el debate en la radio Jovem Pan por haber dicho que un juez de menores debería investigar a su familia y eventualmente retirarle la guardia de sus hijos.



“Quiero saber si usted todavía cree que un juez de menores debería investigar a mi familia, con la posibilidad de sacar a mis hijos de nuestra casa y de mandarlos de nuevo a un refugio, sin padre, sin madre, sin familia alguna”, cuestionó el fundador del portal The Intercept Brasil.



Nunes, columnista de Joven Pan y otros medios, intentó responder: “Él (Greenwald) no sabe reconocer ironías, no sabe reconocer un ataque bien humorado. Le invito a probar en qué momento pedí que algún juez haga eso”, afirmó.

Augusto Nunes agride Glenn Greenwald durante programa de rádio; assista o vídeo pic.twitter.com/5VZL1nmbXD — BNews (@bocaonews) November 7, 2019



A lo cual Greenwald, sentado a su lado, replicó gritándole en la cara: “¡Usted es un cobarde, usted es un cobarde!”, según pudo verse en las imágenes transmitidas por Youtube.



Ambos continuaron gritándose y señalándose con el dedo, hasta que el periodista brasileño lanzó un letárgico primer manotazo contra su rival, que se cubrió. En el segundo intento, ya de pie, Nunes le asestó una bofetada.



Miembros del programa separaron a los dos periodistas. Greenwald intentó abalanzarse sobre Nunes, pero fue detenido. “No hay condiciones, vamos a hacer una pausa... vamos con música”, dijo el presentador.



La pelea agitó las redes sociales.

Fato que Augusto Nunes reagiu em legítima defesa de sua honra. Ninguém é obrigado a ser violentado a todo momento com distorções de suas falas, ser xingado na cara e aceitar. @augustosnunes não teve opção. Reagiu como qualquer pessoa normal com sangue mas veias poderia reagir. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 7, 2019



El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, estimó en Twitter que Nunes “no tuvo opción” y “reaccionó en legítima defensa de su honra”.

El excandidato presidencial de centroizquierda, Ciro Gomes, se dijo por su lado “indignado” por la agresión contra el fundador de The Intercept. “Augusto Nunes es uno de esos gusanos, una de las peores especies que la prensa brasileña todavía acepta (...) destruyendo valores con calumnias, agresiones o insultos”, tuiteó.

Todo apoio a @ggreenwald contra a violência praticada por esse bandido chamado Augusto Nunes! pic.twitter.com/szvoApJFF8 — Ciro Gomes (@cirogomes) November 7, 2019



Greenwald fue en 2013 uno de los periodistas que entrevistó a Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva implementados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos.



Greenwald y su esposo David Miranda denunciaron que reciben amenazas de muerte, desde que The Intercept Brasil filtró en junio pasado conversaciones que pusieron en jaque la investigación Lava Jato, que llevó a la prisión a decenas de empresarios y políticos, incluido el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.