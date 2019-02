26 grandes productores de basura de Quito estarían pagando menos por la recolección

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo) estaría perdiendo dinero en la recaudación de desechos de grandes productores de basura que se autoabastecen de energía eléctrica, por fuera de la Empresa Eléctrica Quito.

Así lo denunció el concejal Carlos Páez, en su cuenta de Facebook. Según una tabla que publicó y que dice haber recibido de Emaseo años atrás, esta pérdida bordearía los USD 800 000 anuales. Pero subraya que la afectación no es únicamente económica.



Explica que también es ambiental, puesto que el modelo establecido en la ordenanza metropolitana 175 se enfoca en que se cobrará a estas grandes empresas por la cantidad de basura que produzcan y no por la energía eléctrica que consume, como era el cálculo anteriormente y se mantiene para la ciudadanía en general.

​



Emaseo, por su parte, acepta que sí se está dejando de cobrar un monto, por un problema en la fórmula que vuelve imposible su aplicación.



Por eso, su gerente de Operaciones, Paúl Luzuriaga, informó que se planteará una reforma a la ordenanza. Sin embargo, afirma que el monto que no se está recaudando ahora alcanzaría un aproximado de USD 300 000 al año y no USD 800 000, como afirma Páez.

Dijo que hay 26 cuentas que no reciben energía de la Empresa Eléctrica Quito y de ellas se recibe USD 27 000 al mes, por medio de las hidroeléctricas que abastecen a esas empresas. Luzuriaga agregó que si la ordenanza pidiera determinar peso y volumen, se podría aplicar el cobro sin problemas. Pero tal como está, la normativa toma en cuenta mecanismos indirectos para determinar la densidad de los desechos, lo que la ha vuelto inaplicable en la práctica.



Por eso ahora Emaseo hizo el catastro de los usuarios y determinaciones en campo para poder aplicar este tipo de cobro a los mayores productores.



También señala que la ordenanza actualmente no contempla la distancia entre el punto donde se produce la basura y el relleno y eso también debería ser tomado en cuenta para la facturación. Y agrega que el dinero hasta ahora no recaudado se cobrará una vez que se reforme la ordenanza y que el cobro se hará de forma retroactiva.



Páez rechaza esta respuesta pues considera que si la ordenanza fue aprobada a mediados del 2017 y Emaseo vio que la fórmula no era aplicable, debía haber pedido una reforma enseguida y no esperar más de año y medio para hacerlo. Luzuriga afirma que cuando entró el actual equipo directivo, a inicios del 2018, la ordenanza estaba vigente y que ya han informado al Concejo y al directorio de la empresa que la ordenanza es inaplicable y debe ser modificada.



Páez señala que más allá del dinero, lo importante es el incentivo para reducir la producción de basura para pagar menos por su recolección y que este modelo ya se aplica en Cuenca, con buenos resultados.