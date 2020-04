En pensiones hay descuentos y se eliminaron otros pagos en colegios privados por emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

Las instituciones educativas particulares avanzan en sus cronogramas, por medio de clases virtuales que se dictan a diario. Por eso el cobro de las pensiones no se ha suspendido en estos centros.

Sin embargo, padres de familia han recibido comunicados de los planteles de sus hijos, con medidas que les permitan encarar la crisis que viven por el covid-19 y la suspensión de actividades.



El Colegio SEK Los Valles, de Quito, decidió hacer descuentos en varios niveles. Estos van desde 90% para los alumnos de playgroup, que no pueden recibir formación online. Para los alumnos de prekinder y primero de básica se aplicará el 35% de descuento en la pensión y un 20% para los de segundo y tercero.



La disposición del Ministerio de Educación, en el marco de la emergencia sanitaria que obliga a los chicos a permanecer en sus casas, fue que los centros particulares avancen en el currículo si pueden garantizar el acceso de todos los estudiantes y docentes a las herramientas digitales.



Tras inquietudes de padres preocupados por el pago, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, pidió a los planteles particulares que lleguen a acuerdo.



Luego de la disposición, los gremios de colegios particulares dijeron que se analizarían casos, uno a uno, para, por ejemplo, diferir los pagos.



El colegio ISM, de la capital, informó a los padres de familia que los servicios de lunch, almuerzo, deberes dirigidos y otros se cancelarán solo por los días en que se usaron.



En el caso del transporte se dispuso que los días que no se haya usado el servicio se negociarán con la cooperativa que lo presta, cuando las actividades se normalicen.



Los padres que ya pagaron -dice un comunicado del colegio- tendrán una nota de crédito a su favor. Una madre de familia de ese plantel dijo que la utilizará para la matrícula del próximo año lectivo.



El plantel también informó que, atendiendo a la crisis económica del país, no habrá incremento en las pensiones para el ciclo escolar 2020-2021.



La rectora de ese plantel, Aurora Gargurevich, comentó que se autorizó para que todos los padres de familia califiquen para un descuento, denominado de pronto pago, en las pensiones de marzo y abril



La rectora del colegio quiteño Letort, Carolina Pinzón, señaló que durante la emergencia no se cobrará ningún servicio complementario como transporte o bar.



En el SEK Los Valles informaron a los padres que se mantendrá la misma política para meses sucesivos, si el aislamiento se prorroga.



En el régimen Sierra y Amazonía hay 340 968 estudiantes en 1 461 planteles particulares.