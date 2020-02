Pensiones vitalicias para exmandatarios irán a consulta de Corte Constitucional

LEA TAMBIÉN

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional alista un informe sobre las 11 propuestas para limitar o eliminar el pago de pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes de la República.

El tema pasa por reformar los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), en los que también se permite que puedan acceder a esos beneficios los cónyuges o hijos menores de edad de los exmandatarios.



Durante la sesión de este miércoles, 12 de febrero del 2020, la presidenta de la Comisión, Karina Arteaga (AP), acogió una propuesta del coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, de remitir una consulta a la Corte Constitucional sobre la posibilidad de aplicar los cambios de manera retroactiva.



La también socialcristiana Cristina Reyes, quien integra el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), manifestó que "no es tan fácil" tomar una decisión al respecto.



"Si es que hay algún tema que podamos reformar será de ahora en adelante, no con efecto retroactivo, quien diga lo contrario lo único que está haciendo es mentirle a la ciudadanía", insistió la correísta Marcela Holguín.



En la actualidad 10 expresidentes y 11 exvicepresidentes reciben la pensión vitalicia. El monto equivale al 75% de la remuneración vigente para estos dignatarios, es decir, a USD 4 226 al mes para cada uno.



La asambleísta Arteaga se mostró de acuerdo con eliminar ese beneficio para quienes tienen sentencias ejecutoriadas como el caso del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una pena de 6 años de cárcel por la trama de corrupción de Odebrecht.



En la Comisión hay críticas a que entre quienes reciben estos pagos se encuentren una hija mayor de Jamil Mahuad y Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa.



Lira Villalva, asambleísta correísta, debía acudir este miércoles a la Comisión con una propuesta, pero no se presentó y tampoco envió sus excusas. El último en comparecer fue Henry Moreno, asambleísta de Creo, quien catalogó de discriminatorio a este rubro.



Para la próxima semana esta mesa parlamentaria prevé elaborar un borrador de informe para primer debate. Mientras el análisis de reformas laborales sigue pendiente.



De otro lado, esta mañana se reunió la Comisión Ocasional encargada de tramitar un paquete de reformas a la Constitución, entre las que se analiza limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).



Los comisionados convocarán a universidades para que presenten sus observaciones después de la vacancia de finales de este mes.