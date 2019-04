Pence pide a la ONU que reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió el miércoles 10 de abril del 2019, a la ONU que reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y exigió la partida del "dictador" Nicolás Maduro, que se aferra al poder con el apoyo de Rusia y China.

"Ha llegado la hora de que la ONU reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y acepte a su representante en esta organización" sin demoras, afirmó Pence en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la crisis humanitaria en Venezuela, solicitada por Washington.



Maduro consideró que Pence hizo el "ridículo" y lo acusó de amenazar a Venezuela con una"invasión". "No puedo entender su arrogancia y su prepotencia, su supremacismo racial", dijo en una alocución televisada.



Por su parte, Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, se mostró satisfecho al recordar que el martes la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a su representante.



"Pronto cesará también la usurpación en la silla de la ONU" , previó durante pequeñas concentraciones en Caracas.



Pence dijo que "Venezuela es un Estado fallido" y que Maduro "debe irse" , pues de lo contrario "el caos y el sufrimiento se extenderán por la región" .



Dirigiéndose al embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, le expresó: "Usted no debería estar aquí".



"Debería regresar a Venezuela y decirle a Maduro que llegó su hora, que llegó la hora de que se vaya" , agregó, mientras Moncada sonreía con sorna y negaba con la cabeza.



Pence anunció luego a periodistas que Estados Unidos presentará un proyecto de resolución ante los 193 países de la Asamblea General de la ONU -donde no se aplica el veto- para que Guaidó sea reconocido como presidente interino.



Rusia y China en defensa



El vicepresidente reiteró que "todas las opciones están sobre la mesa", lo que Maduro interpretó como una amenaza de "invasión militar" . El mandatario socialista acusa frecuentemente al gobierno de Donald Trump de querer apoderarse de la mayor reserva petrolera del mundo.



Maduro se aferra al poder con el apoyo de las fuerzas armadas, de China y de Rusia, que envió el mes pasado tropas a Caracas.



Las potencias mundiales están divididas sobre qué camino seguir en Venezuela.



Estados Unidos "de manera artificial ha creado una crisis" en Venezuela "con el objetivo de destituir a un líder legítimo y reemplazarlo con su títere" , denunció ante el Consejo el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia.



El embajador chino, Ma Zhaoxu, indicó por su lado que Pekín apoya los esfuerzos de Venezuela "para que se respete su soberanía" y "se opone a la intervención militar (...) y al uso (político) de la llamada cuestión humanitaria". China es el principal acreedor de Caracas.



El 28 de febrero, Rusia y China vetaron un proyecto de resolución estadounidense que urgía elecciones "justas" en Venezuela; pero una contrapropuesta de Moscú también naufragó.



Crisis humanitaria muy real



La ONU estima que siete millones de ciudadanos venezolanos -un cuarto de la población- precisan ayuda humanitaria.



Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia moderna, con una hiperinflación prevista en 10 000 000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU.



"El problema humanitario en Venezuela es muy real", dijo al Consejo Mark Lowcock, jefe de ayuda de la ONU, que pidió despolitizar el tema y aumentar la asistencia internacional al país.



Maduro anunció este miércoles que negocia un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que este organismo coordine, junto con el sistema de Naciones Unidas, el ingreso a Venezuela de "toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse, respetando la soberanía"y "sin politización" .



Tras más de un mes de apagones, gran parte del país quedó otra vez a oscuras la noche del martes. El gobierno aseguró que el servicio fue restituido, aunque con racionamientos.



Guaidó, quien se autoproclamó el 23 de enero, acompañó pequeñas protestas vecinales en Caracas para impulsar sus planes de instalar un gobierno de transición y llamar a nuevas elecciones.



Estados Unidos continúa a su vez estrechando el cerco diplomático y endureciendo las sanciones contra Maduro y sus allegados.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, realizará una gira para cimentar esa presión que le llevará del 11 al 15 de abril a Chile, Paraguay, Perú y concluirá en la localidad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.