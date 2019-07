Pence advierte a Irán que sus esfuerzos a favor de Maduro 'fracasarán'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, lamentó este jueves 18 de julio del 2019 que el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, planee viajar en los próximos días a Venezuela, y advirtió de que "fracasará" en sus intentos de "apuntalar" en el poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"El viaje a Venezuela del ministro de Exteriores iraní Zarif nos recuerda que las actividades desestabilizadoras de Irán van mucho más allá de Oriente Medio", escribió Pence en su cuenta oficial de Twitter.



El vicepresidente subrayó que la milicia chií libanesa Hizbulá, apoyada por Irán, "sigue activa en el continente americano", y que "la influencia maliciosa" de Teherán "supone una amenaza para la seguridad y la democracia en la región".



"Los esfuerzos del ministro iraní Zarif para apuntalar al dictador venezolano Maduro fracasarán. Estados Unidos seguirá respaldando firmemente una Venezuela libre y se mantendrá en contra de los enemigos de la democracia", añadió.



En un tuit anterior, Pence opinó que Maduro "no ha traído nada más que miseria al pueblo de Venezuela desde que llegó al poder".



"Es un dictador sin ninguna legitimidad para seguir en el poder, y debe irse. ¡Nos mantenemos firmes a favor de una Venezuela libre y democrática!", agregó.



Zarif, que se encuentra en Nueva York para participar en varias reuniones en la sede de la ONU, planea desplazarse después a Venezuela asistir a la cita de ministros de Asuntos Exteriores del Movimiento de Países No Alineados y, luego, viajar a Nicaragua y a Bolivia.



EE.UU. lidera desde hace casi seis meses una campaña para sacar a Maduro del poder y ha reconocido como presidente interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, al igual que otras 53 naciones.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido paciencia a quienes le reprochan la falta de avances hacia una transición, y a finales de junio aseguró que no quería "implicarse" demasiado en el país caribeño, en aparente referencia a la vía militar.



Pero la Casa Blanca mantiene su apoyo a Guaidó, y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) confirmó hoy que ha aprobado el desvío de fondos que estaban asignados a Centroamérica para que beneficien en cambio al líder opositor y su entorno.



El diario Los Angeles Times, que reveló en primer lugar esta decisión, apuntó que la cantidad será de 41,9 millones de dólares y ayudará a financiar los salarios y otras necesidades logísticas del Ejecutivo paralelo formado por Guaidó.