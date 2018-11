Excustodio de la esposa de Correa reaparece y dice que tiene información del caso Gabela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El excapitán de la Fuerza Aérea y excustodio de la esposa del expresidente Rafael Correa, Diego Peñaherrera, reapareció este 15 de noviembre del 2018 y habló del asesinato del general Jorge Gabela y de las compras realizadas para esta fuerza militar.

En una entrevista telefónica con radio Sucesos, el excapitán también aseguró que no se recomendó la compra de los helicópteros Dhruv y señaló que se debe investigar a las personas que hicieron el informe técnico que sugería la adquisición del equipamiento de las FF.AA.



En ese sentido añadió que se debe investigar además la compra de los aviones Cheeta y de los radares chinos que fueron adquiridos por la institución aérea.



Peñaherrera dijo que desde hace tres años reside en México y aseguró que tiene expedientes que podrían aportar a la investigación del caso Gabela y que está dispuesto a colaborar con la justicia.



Además, el excapitán aseguró que no hubo un delito ni de delincuencia organizada o común en el crimen de Gabela. “Lo que hubo fue un ocultamiento del poder político detrás del caso Gabela”.



Peñaherrera dijo que su salida de las FF.AA. obedeció a presiones desde el poder. "Me incriminaron para sacarme del camino", dijo.