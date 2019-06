Líder de los demócratas quiere ver a Trump 'en prisión', según reportes

LEA TAMBIÉN

La líder demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que preferiría ver a Donald Trump “en prisión” tras ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2020, en lugar de verlo sometido a procedimientos de destitución, informó el jueves 6 de junio del 2019 el sitio web Político.

“ No quiero verlo destituido, quiero verlo en prisión ”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, némesis de Trump en el Congreso, en una reunión a puerta cerrada el martes 4 de junio del 2019 con varios altos funcionarios de su grupo parlamentario, según ese medio informativo.



Una declaración “chocante”, reaccionó la Casa Blanca.



Pelosi habría comprendido la posición de los partidarios, todavía minoritarios, de impulsar un proceso de destitución, pero afirmó que el momento no era propicio para el lanzamiento de este procedimiento, muy impopular en las encuestas de opinión y destinado seguramente al fracaso, dada la mayoría republicana en el Senado.



La influyente legisladora y los presidentes demócratas de varios comités en el Congreso “acordaron mantener todas las opciones sobre la mesa”, dijo Ashley Etienne, portavoz de Pelosi, describiendo la reunión como “productiva”.



Los demócratas debaten el camino a seguir desde la publicación el 18 de abril del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales en las que Trump resultó electo.



Después de una pesquisa de dos años, Mueller no encontró pruebas claras para acusar a los miembros de la campaña de Trump de conspirar con Rusia, pero tampoco exoneró al presidente de obstrucción de la justicia.



Mueller no recomendó inculpar a Trump, protegido por su inmunidad presidencial.



Los demócratas, que controlan la Cámara Baja del Congreso con poderosas potestades de investigación, lanzaron una batería de pesquisas contra el presidente.



Pelosi, que teme que un procedimiento de juicio político divida profundamente a Estados Unidos antes de las presidenciales de 2020, acusa a Trump de haber llevado a cabo una “operación de ocultamiento”. Pero cree que primero es necesario armar un caso “concreto” en su contra, que pueda convencer a legisladores más allá de las líneas partidistas.



Radicales



Trump y Pelosi están enfrentados y se han tirado golpes bajos, con recientes cuestionamientos mutuos sobre la salud mental de cada uno.



Luego de apodarla “Nancy la loca”, Trump la llamó “Nancy la nerviosa” durante una entrevista el jueves en el canal Fox News, realizada durante la visita del mandatario a Francia para conmemorar el 75° aniversario del desembarco aliado en las playas de Normandía.



“Nancy Pelosi es un desastre”, los demócratas “tienen grandes problemas” , agregó.



Y Mueller, exdirector de la Policía Federal (FBI) , se “ridiculizó”, añadió Trump.



Preguntada sobre la supuesta disposición de Pelosi de ver a Trump en la cárcel, la jefa de comunicaciones de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, dijo a Fox News: “Es chocante”.



Los demócratas son “radicales” y están “desconectados” de las realidades cotidianas de los estadounidenses, apuntó.



El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerry Nadler, abogó en la reunión del martes por abrir una investigación sobre los procedimientos de juicio político.



Según él, el informe de Mueller muestra “una gran cantidad de pruebas de delitos de obstrucción de la justicia y abuso de poder”, dijo el miércoles en CNN.



“Es muy posible que acabe en de una investigación formal de juicio político, veremos ”.