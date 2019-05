Pelosi: 'Lo que Trump está haciendo es un asalto a la Constitución' de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, consideró este jueves 23 de mayo del 2019 que el presidente estadounidense, Donald Trump, incumple la Constitución del país, en referencia al presunto encubrimiento de documentos del mandatario que la líder opositora denunció este miércoles 22 de mayo del 2019.

"Lo que el presidente está haciendo es un asalto a la Constitución de Estados Unidos. (...) Él es un maestro de la distracción", dijo Pelosi en su rueda de prensa semanal, celebrada en el Capitolio.



"Realmente creo que el presidente tiene una bolsa llena de trucos para distraer de los temas importantes", agregó.



La presidenta de la Cámara de Representantes señaló que "no se puede negar" que Trump ha obstruido a la justicia al evitar que varios miembros de su equipo declaren en comités del Congreso sobre la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, de la conocida como "trama rusa".



"Sí, estas podrían ser infracciones imputables y motivo de juicio político. (...) Pero desde el caucus demócrata creemos que debemos estar preparados desde el inicio, y aún no estamos en esa fase", argumentó.



Pelosi se resiste a iniciar el proceso de un juicio político, pero este mes ha endurecido su discurso contra el mandatario y este miércoles 22 d mayo del 2019 ya le acusó de un delito -el encubrimiento de documentos- que consideró "merecedor de un juicio político", aunque sin comprometerse a promoverlo.



"Creemos que es importante seguir los hechos, creemos que nadie está por encima de la ley (...), y creemos que el presidente de Estados Unidos está involucrado en un encubrimiento", explicó Pelosi antes de reunirse con Trump este miércoles.



Esa acusación enfureció al gobernante, quien esperaba a los líderes demócratas para hablar sobre el plan que acordaron en abril para gastar 2 billones de dólares en mejorar las infraestructuras del país, incluidas carreteras, puentes y la instalación de internet de banda ancha en todos los hogares del país



Así, Trump puso fin abruptamente a una reunión en la Casa Blanca con Pelosi y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, después de que la demócrata lanzara las acusaciones.



Tras ese breve encuentro, Trump declaró que no trabajará con los demócratas en el Congreso hasta que cesen sus investigaciones sobre él, y convocó apresuradamente a la prensa para anunciar un cambio de postura que podría dificultar algunas de sus prioridades, como la aprobación del tratado comercial T-MEC con México y Canadá.