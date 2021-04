Pelea entre al menos siete personas en aeropuerto de Miami deja un detenido

Una pelea colectiva en la que intervinieron al menos siete personas y que ocurrió en la terminal D del aeropuerto de Miami (EE.UU.) dejó una persona herida y otra detenida, de acuerdo con medios locales, que han reproducido este lunes 26 de abril del 2021 un video que muestra el suceso al interior de una sala de espera.

Imágenes registradas por el documentalista de Miami Billy Corben muestran dos intensas peleas ocurridas el domingo 25 de abril delante de la puerta 14 de la terminal D del aeródromo de Miami, donde están las ventanillas de American Airlines, ante la mirada de otros viajeros que guardan distancia con las grescas y llaman a seguridad.



Según el canal WPLG, filial local de la cadena ABC, al lugar acudieron efectivos de la Policía de Miami-Dade, quienes detuvieron a una persona por desorden público y que fue identificada como Jameel Tremain Decquir, de 20 años.



Los bomberos locales a su vez debieron atender a otra persona que resultó herida en el suceso, y que prefirió no presentar cargos.



Las autoridades, que se mantuvieron en el lugar por cerca de una hora, no han informado las causas que motivaron las peleas y que involucró a por lo menos unas siete personas.



No obstante, testigos del hecho señalaron al medio que el detonante de las peleas fue una discusión por la disposición de asientos en un vuelo.