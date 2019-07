Una riña deja un muerto en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Una pelea entre tres personas privadas de la libertad dejó un hombre muerto la mañana de este sábado 13 de julio del 2019 en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones de Guayaquil, conocido como la expenitenciaría del Litoral.

El coronel Orlando Jácome, subdirector técnico de Rehabilitación, informó que se trató de una riña entre internos por un problema personal. “Lamentablemente tenemos una persona fallecida, no hay heridos”, dijo el oficial.



La persona fallecida fue identificada como Jonnathan M., quien había sido trasladado al centro de privación de libertad el jueves 11 de julio del 2019.



Según los primeros indicios, la víctima habría sido asesinada por los internos Tommy C. y Juan M., informó en un boletín de prensa el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).



La riña se presentó en los patios del pabellón 3 del ala No. 2 del centro carcelario. Se presume que se trató de una venganza, pues la persona fallecida “había matado a la madre y a la mujer de los sospechosos”.



El Servicio apuntó además que brindará la información del caso a las autoridades judiciales para que se establezcan responsabilidades y se sancione a los involucrados.



Las visitas al centro penitenciario fueron suspendidas la mañana de este sábado y quienes se encontraban en el interior con sus familiares fueron retirados del recinto debido a la gresca.



Uniformados de las Fuerzas Armadas devolvían los documentos de identidad a las personas que habían entrado a visitas antes del incidente.



El pasado 17 de junio, dos personas privadas de libertad murieron tras una riña entre internos del pabellón de mediana seguridad del CRS. Y el 30 de mayo murieron otros seis internos en una revuelta con balacera en el centro penitenciario.