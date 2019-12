Pekín sanciona a la Marina de EE.UU. y a ONGs por protestas en Hong Kong

LEA TAMBIÉN

China anunció el lunes 2 de diciembre del 2019 la suspensión inmediata de escalas de recuperación de los navíos de guerra de Estados Unidos en Hong Kong, e informó que iba a establecer sanciones contra varias ONGs estadounidenses.

Estas medidas fueron tomadas como respuesta a Washington por adoptar una ley que apoya las manifestaciones prodemocracia que sacuden el territorio autónomo chino desde hace seis meses, anunció a la prensa la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.



La semana pasada, el régimen comunista anunció que iba a tomar medidas de represalia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara esta ley sobre los derechos humanos y la democracia en Hong Kong.



Pekín considera este texto como una injerencia en los asuntos internos del país.



Como respuesta, el gobierno decidió “suspender las demandas de visita de recuperación de los navíos de guerra estadounidenses, a partir de hoy”, anunció Hua.



Barcos militares estadounidenses atracan regularmente en Hong Kong, en visitas que permiten a los marines “recuperarse” en la excolonia británica.



Pekín ya había bloqueado dos visitas de embarcaciones estadounidenses en agosto, según la Marina de Estados Unidos. Una visita de la US Navy tuvo lugar en abril, antes del inicio en junio de las protestas en Hong Kong.



El gobierno chino además “impondrá sanciones a las ONGs que se comportaron mal” en Hong Kong, sobre todo asociaciones activas en el ámbito de los derechos humanos: el National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute for International Affairs, el International Republican Institute, Human Rights Watch y Freedom House, detalló Hua, sin precisar en qué consistían estas sanciones.