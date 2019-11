En el cantón Pedro Vicente Maldonado se probará el censo

LEA TAMBIÉN

A lo largo de la avenida 29 de Junio se concentra el mayor movimiento comercial del cantón Pedro Vicente Maldonado. Allí están de forma casi continua locales donde funcionan ferreterías, panaderías, restaurantes, centros de abastos y paradas improvisadas de taxis y tricimotos.

Esa zona es parte del área urbana o amanzanada de este cantón del norte de Pichincha. Allí empezará el simulacro del VIII Censo de Población y VII de Vivienda que se ejecutará simultáneamente en cuatro cantones del país. El ejercicio será el próximo 24 de noviembre del 2019, arrancará a las 07:00 y finalizará a las 17:00.



Pedro Vicente Maldonado, Cumandá (Chimborazo), Celica (Loja) y Puerto López (Manabí) serán parte de esta actividad, que servirá para medir la organización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el censo real del 29 de noviembre del 2020.



El simulacro se ejecutará -a través de cuatro recorridos (operativos) que empezarán el 23 de noviembre- con las personas sin vivienda y se extenderá hasta el 1 de diciembre en las áreas dispersas.



La diversidad poblacional –de varias provincias y hasta de Colombia y Venezuela- dentro de Pedro Vicente Maldonado es la razón principal para ser uno de los sitios escogidos para este ejercicio. Su corta extensión (620 km²) es otro factor. Así lo cuenta su vicealcalde Patricio Valarezo.



“La diversidad responde a la cantidad de colonias que hay en el cantón. Hay una mezcla de muchas culturas que se ve hasta en las fiestas. Mucha gente ha venido en busca de trabajo. Vienen de Quito o de la Costa, sobre todo a trabajar en los cultivos o la construcción”.



La mayoría de las calles adoquinadas conduce a la zona céntrica del cantón, cuyas principales actividades son la ganadería de carne y leche, y cultivos de palmito que abundan en casi toda la zona rural.



Pero el comercio y la construcción –en particular de fincas vacacionales– crecieron en los últimos dos años por la llegada constante de personas.



Entre los cerca de 18 000 habitantes del cantón hay lojanos, manabitas, azuayos, esmeraldeños y quiteños dispersos en los diferentes recintos.



Uno de ellos es La Celica (como el cantón de Loja) y está en la zona rural. Pese al nombre y a la existencia de un santuario con una réplica de la Virgen de El Cisne, no solo viven lojanos. Abraham Lalvay es uno de los moradores. “Vivo desde hace 38 años aquí y hay gente de todo lado. Por eso es importante el censo, para saber cuántos estamos y de dónde somos”.



Lalvay es parte de la única Escuela de Conductores Profesionales del cantón, a la que asiste un promedio de 190 alumnos. En este ejercicio, este organismo aportará con una furgoneta y una camioneta para la movilización de los censistas durante los recorridos.



Las encuestas las harán 450 estudiantes bajo la supervisión de más de 100 docentes de dos unidades educativas, de las tres que tiene el cantón. Los detalles de su distribución se analizan en la Junta Promotora, que organiza el simulacro.



En esta mesa de trabajo hay representantes de la Policía Nacional, Bomberos, Gestión de Riesgos, instituciones educativas, entre otros actores.



Patricia Fernández Pino es rectora de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, de donde saldrán 250 estudiantes para el simulacro. “Estamos predispuestos a este trabajo. Nuestros jóvenes y colaboradores están capacitándose”.



El INEC probará con el simulacro la comprensión del cuestionario censal para el 2020. Su contenido se elaboró con aportes de 650 delegados y el soporte de Naciones Unidas.



En el censo experimental se recolectarán datos de 21 600 hogares o 76 000 personas. “Este simulacro es un ejercicio que genera cohesión social”, explica Roberto Castillo, director del INEC. Se refiere a la participación de varios actores de los cantones participantes en las Juntas Promotoras.



El Municipio de Pedro Vicente Maldonado espera contar con los resultados del simulacro. Se entregarán en marzo del 2020, pero no serán considerados datos oficiales.



Hasta la semana pasada, pocos habitantes de este rincón de Pichincha sabían sobre el simulacro para el que se pide permanecer en sus viviendas, porque no habrá restricciones de movilidad total.



Moradores como Érika Zumárraga, de la panadería Kattyta, cuentan que solo escuchan a los vehículos que perifonean sobre el censo, pero desconocen los detalles.



En contexto



El Censo de Población y Vivienda se realiza cada 10 años, para determinar la cantidad de habitantes en el país y sus características. El próximo se hará el 29 de noviembre del 2020. Actualmente, se efectúa un conteo rápido de viviendas y habitantes.