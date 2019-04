Ordenan detención de expresidente Kuczynski por caso Odebrecht

LEA TAMBIÉN

El Poder Judicial peruano ordenó este miércoles la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de una investigación que se le sigue por lavado de activos en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

“El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht”, indica un comunicado el Poder Judicial.



La orden provino de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado, tras aceptar un pedido del fiscal especial del caso Lavo Jato Odebrecht, José Domingo Pérez, quien investiga al exmandatario.



La justicia también autorizó a la fiscalía a allanar por 48 horas la vivienda de Kuczynski, en búsqueda de documentos relacionados al caso que puedan ser incautados.



Es la segunda vez en un año que la fiscalía allana la vivienda del expresidente en busca de documentos.



Tras mostrar su incredulidad por la orden judicial, un indignado Kuczynski dijo que era ridícula y denunció una “persecución” en su contra en declaraciones a medios de Perú y Colombia.



“Me parece un ridículo”, dijo escuetamente en un declaración telefónica a un periodista del programa Panorama.



“Aquí hay una persecución, yo he contestado a la fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y bueno, yo veré qué cosas me están pretendiendo decir ahora. Nada más puedo decir”, dijo Kuczynski en declaraciones a W radio de Colombia.



“Yo he cumplido con todo, y que está clarísimo: yo no tengo nada que ver en esto”, resaltó.

“Vamos a apelar”



Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 80 años, cumplirá la orden de prisión en la sede policial de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) en Lima.



Electo en 2016, renunció en marzo de 2018 a la presidencia salpicado por el escándalo, lo que lo convirtió en el primer presidente en ejercicio en América Latina en abandonar el poder por el caso Odebrecht.



La detención incluye también a su exsecretaria, Gloria Kisic, y su chofer José Luis Bernaola.



El abogado de Kuczynski, Nelson Miranda, calificó de arbitraria la orden de detención: “Es una decisión que vamos a apelar”, dijo a periodistas.



En Perú el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht ha salpicado además a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) , Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) , todos bajo investigación de la fiscalía.



La líder de la oposición, Keiko Fujimori, cumple prisión preventiva desde octubre de 2018 también por presunto lavado de activos tras recibir fondos de Odebrecht para su campaña.



Búsqueda de documentos



Kuczynski permanece en Perú desde que dimitió, impedido por una orden judicial a dejar el país mientras dure la investigación, y sus cuentas bancarias están embargadas.



Un tribunal de justicia le denegó en julio pasado un permiso para someterse a exámenes médicos en Estados Unidos, donde vivió años como exitoso banquero.



Agobiado por denuncias de corrupción, Kuczynski renunció a la presidencia cuando el Congreso dominado por la oposición se aprestaba a aprobar una moción de destitución en su contra.



La oposición fujimorista lo mantenía contra las cuerdas desde que asumió el poder en julio de 2016 y ya había intentado sin éxito un primer pedido de destitución en diciembre de 2017.



Odebrecht afirmó que le había pagado a Kuczynski casi cinco millones de dólares por asesorías a dos empresas ligadas a él, First Capital y Westfield Capital, mientras era ministro de Alejandro Toledo (2001-2006) . Hasta ese momento, el entonces mandatario había negado todo vínculo con la empresa brasileña.



Ahora los fiscales buscan documentos que vinculen a Kuczynski con las asesorías a Odebrecht de esas empresas, informó una fuente de la Fiscalía.



Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó USD 300 000 a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016 a través de Susana de la Puente, la actual embajadora de Perú en Reino Unido.



Toledo es, a su vez, acusado de recibir 20 millones de dólares de sobornos para elegir a Odebrecht como constructora de una ruta en la Amazonía. Perú pide su extradición desde Estados Unidos.