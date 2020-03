Pedidos a domicilio crecen en la emergencia del covid-19

LEA TAMBIÉN

Abastecerse de productos de primera necesidad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, en medio del estado de excepción, que se decretó como prevención al covid-19. Las aplicaciones móviles de servicio a domicilio, las redes sociales y las páginas web permiten a las personas surtirse de esos bienes sin salir de casa.

Ya sea a través de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes o tabletas) o desde una computadora de escritorio, las personas pueden comprar productos de supermercados, farmacias y restaurantes. De esta manera se evitan las aglomeraciones en los establecimientos comerciales.



Aunque la variedad de ar­tículos que se pueden comprar en línea es amplia, desde la semana pasada los productos más demandados son medicinas y alimentos. La emergencia sanitaria incrementó los pedidos a domicilio, por ello algunos negocios dedicados a esta actividad contrataron más personal (o planean hacerlo) para atender a más clientes.



Daniel Arévalo, gerente de la ‘app’ Glovo (entrega artículos de todo tipo), indicó que desde que se decretó el estado de excepción -16 de marzo pasado- los pedidos subieron en un 20% frente a un día habitual.



La firma está presente en siete ciudades del Ecuador y cuenta con 1 500 repartidores. Analizan incrementar el número de conductores, dependiendo de cómo evolucione la demanda. En cuanto a prevención, el personal cuenta con un kit de higiene (gel, mascarilla) y en la entrega el cliente ya no tiene que firmar.



La ‘app’ ecuatoriana Tipti, que funciona en Quito, Guayaquil y Cuenca, y se especializa en compras para el hogar, contrató a 30 compradores (expertos gastrónomos) para sumar a su planta de 70. La contratación de nuevos empleados se dio para cubrir el crecimiento de los pedidos. Para proteger a los empleados, que también están equipados con gel y mascarilla, los productos se dejan en la puerta del domicilio, sin aproximarse al cliente.

Rappi planea duplicar el número de repartidores en el corto plazo.

Lo mismo ocurre con la ‘app’ colombiana Rappi, presente en Quito y Guayaquil. Con 1 900 repartidores en las dos ciudades, la marca compra y reparte toda clase de productos. “La demanda está creciendo y nos estamos preparando para duplicar la cantidad de repartidores a corto plazo”, dijo.



Como estas opciones hay varias en el mercado de las aplicaciones móviles.



Glovo comentó que estos días han tenido problemas de movilización.

Esto pese a que, ante la emergencia, el Gobierno autorizó a las ‘apps’ de entrega a domicilio para que operen las 24 horas. Estos servicios funcionan dentro de los sectores priorizados que tienen permitido circular mientras dura el estado de excepción, ya que llevan productos vitales.



Los supermercados, farmacias y grandes cadenas comerciales también permiten acceder a sus productos a través de sus páginas web, en ‘apps’ propias y en líneas telefónicas. Fybeca, Supermaxi, Almacenes Tía, son algunos ejemplos.



Además de estas opciones, por redes sociales circulan datos de pequeños emprendimientos dedicados a la producción y comercialización de carnes, hortalizas, frutas y vegetales. Y ofrecen entregarlos en la puerta del hogar.



Qhapaq es un pequeño negocio que surgió hace cinco meses, reparte carne y hortalizas de dos productores locales. El servicio se ofrece, por el momento, en Quito y el valle de Cumbayá. Juan Sebastián Paredes, uno de los dos fundadores, cuenta que se promocionan por catálogos digitales que comparten a través de redes sociales y sus clientes los pueden contactar por WhatsApp.



Paredes dijo que este es un momento importante para que las personas tomen en cuenta a los pequeños productores. “Cosechamos apenas confirmamos el pedido. Todo el tiempo hay medidas de protección sanitaria, desde la producción hasta la entrega”.



El servicio tiene diferentes tarifas, según la aplicación que se utilice y el local al que se quiera comprar. Los pagos se pueden hacer en efectivo y con tarjeta de debido o crédito. También hay negocios que no cobran por entregar a domicilio. Autoridades y empresas recomiendan a la gente priorizar las compras ‘online’.



Tarifas. El servicio a domicilio tiene tarifas distintas, aunque también hay firmas que no cobran.



Pago. Como medida de prevención se sugiere hacer pago digital(tarjeta otransferencia).



Distancia. Recuerde mantener distancia con el repartidor, no lo haga pasar a su casa.



Compras. Solicite solo lo necesario y no en grandes cantidades. Todos deben abastecerse.