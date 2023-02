¿Qué piden 6 líderes comunitarios al Alcalde de Quito?

Redacción Elcomercio.com

Seis líderes comunitarios y gestores culturales plantean sus necesidades y pedidos para el nuevo alcalde de Quito.

Seguridad, servicios, reactivación económica, participación ciudadana, impulso a la cultura y a la memoria están entre las exigencias.

Mayor seguridad es lo más demandado y, más aún, cuando la cantidad de delitos se mantiene al alza. Entre enero y el 16 de diciembre del 2022, la Policía registró 15 003 delitos, mientras que en el mismo periodo del 2021, se identificaron 13 842 sucesos.

Al menos 1200 barrios que conforman el Distrito, sin contar con los espacios no regularizados, demandan mayor atención y protección para cerca de tres millones de habitantes.

EL COMERCIO conversó con seis dirigentes y gestores culturales y estos fueron sus solicitudes:

Juan Carlos Rojas, miembro de la Asamblea de Quito

Sin seguridad no se mueve, no se dinamiza la economía y el tejido social. De qué sirven más Unidades de Policía Comunitaria (UPC) si pasan cerradas, si los policías se quejan por no tener recursos. En Quito, se aporta la tasa de seguridad. Hay espacios abandonados, tomados por delincuentes.

La reactivación económica es importante: los fomentos productivos son débiles. El turismo es clave, sin embargo, sin seguridad y sin reactivación económica, este se encuentra en el piso. Es necesaria una política en este eje y en ambiente.

Daniel Pazmiño, secretario de la Asamblea Barrial Turubamba

Al nuevo alcalde le pedimos que se piense en una movilidad sostenible, que los autos eléctricos sean protagonistas. Además, que el servicio de transporte público mejore para que mas gente lo use y evitar la aglomeración de autos.

Que se motive el uso de bicicletas, scooter desde puntos geolocalizados, que la gente tenga espacios en sus trabajos para poder usarlos. Pensar en estacionamientos cerca de las nuevas paradas del Metro para que la gente use el transporte público.

Carmen Buitrón, presidenta Proyecto Turístico Miradores Puéllaro

El nuevo alcalde debería hacer un estudio minucioso de quienes trabajan en el Municipio. Hay tantos puestos de escritorio y nos estamos olvidando el territorio y del trabajo de campo. En la ruralidad pagamos servicios e impuestos, pero no todo se nos cumple. Creo que no es solamente en mi parroquia, sino en la mayoría.

Creo que ya debemos buscar más mano de obra que trabajen en estos lugares. Se debe potenciar los recursos y las potencialidades de la ruralidad.

Karla Viteri, activista y directora del grupo afrodescendiente Addis Abeba

Como afrodescendientes pedimos que se haga énfasis en la etnoeducación, que en las escuelas se tome en cuenta la cultura para el desarrollo e integración de niños afrodescendientes que asisten a planteles municipales, fiscales, etc. Mi petición como mujer negra y madre es que sea tomada en cuenta nuestra historia, nuestra cultura y nuestra herencia.

Que se redacte y cuente una historia libre de empoderamiento hacia nuestros hijos. Una mejor calidad de vida, que se abran plazas de trabajos, servicios y que armen brigadas de etnoeducación.

Isaac Peñaherrera, coordinador de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria

El sector cultural organizado exige proyectos que estén orientados a fortalecer y fomentar las expresiones artísticas y culturales que surgen en los sectores rurales y periféricos. Una ordenanza para el fomento y fortalecimiento de la cultura viva comunitaria está en debate en el Concejo Metropolitano.

Desde 70 colectivos culturales de Quito y 170 asociaciones de artistas y gestores culturales exhortamos a que se establezcan mesas técnicas para implementar políticas públicas que fortalezcan a los trabajadores de las artes y la cultura. La cultura debe ser un eje estratégico de desarrollo.

Antony Lozada, director de Telón de Acero (preserva la memoria del rock en Quito y el resto de Ecuador)

Hace 15 años empecé un proyecto de promoción y difusión del rock ecuatoriano, que poco a poco se ha ido consolidando como una plataforma de memoria histórica. Esta iniciativa surgió en Quito, donde en 1972 empezó uno de los principales conciertos del país, el de la Concha Acústica de la Villa Flora.

Cientos de bandas han pasado por este escenario. El espacio fue gestionado por varios actores que creyeron que el arte y la cultura roquera. Buscaban el acceso al espacio público y respeto a los derechos humanos. Mi propuesta para el nuevo alcalde es el desarrollo de un centro de la memoria y la educación.

