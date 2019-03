Patrocinadores de pedido de suspender elecciones para el Cpccs analizan desistir de la demanda

LEA TAMBIÉN

Tres opciones analizan el grupo de abogados que presentaron la demanda de inconstitucionalidad por omisión relativa después de que la Corte Constitucional negó las medidas cautelares que incluían la suspensión de las elecciones para consejeros del Consejo de Partipación Ciudadana y Control Social (Cpccs-S).

Ismael Quintana, uno de los patrocinadores de la demanda, dijo que en la decisión de la Corte no hay mayor pronunciamiento sobre la medida cautelar respecto a la suspensión provisional de las elecciones para consejeros del próximo 24 de marzo. Con base en eso podrían pedir una aclaración. Sin embargo, eso no cambiará la decisión.



Pese a que no se aceptó el pedido de la suspensión de las elecciones, la demanda de inconstitucionalidad si fue aceptada. Con base en eso se plantea la segunda opción que sería desistir de la demanda.



"La Corte tendrá que escuchar a las partes y después definir un sentencia. Eso no ocurrirá hasta el próximo 24 de marzo por lo que la demanda no sería eficaz ya que los consejeros estarán elegidos e, incluso, posesionados", dijo Quintana. Esta es la opción más probable.



La tercera es que la causa siga el proceso normal de sustanciación para que la Corte Constitucional emita una sentencia.



La acción fue presentada el pasado 8 de marzo y es en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional.

En el caso del CNE, uno de los argumentos es que no se han dado los debates públicos entre candidatos y no ha existido la difusión de los planes de trabajo de cada candidatura. Esto afectaría el derecho a ejercer un voto informado.



Sobre la Asamblea Nacional, Quintana señaló que existe una voluntad popular de manifestarse sobre la continuación o no del Cpccs. Esa voluntad debería tomarse en cuenta para que la Asamblea Nacional tramite una reforma parcial que incluya una consulta popular en donde haya un pronunciamiento sobre la continuidad de ese organismo.