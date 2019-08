Pedido a Interpol para capturar a Rafael Correa implica un largo trámite

LEA TAMBIÉN

Luego de que la jueza Daniella Camacho procesara a 22 personas en el caso Sobornos, la defensa de cuatro de ellas cuestiona los elementos presentados por la Fiscalía y asegura que no son válidos. Por eso, comenzaron a trabajar en las apelaciones, que serán interpuestas la próxima semana.

En contra del expresidente Rafael Correa se expusieron 11 evidencias, que lo involucrarían en este caso. Al exvicepresidente Jorge Glas se le atribuyeron al menos 10 hechos.



Los chats extraídos de los equipos que le pertenecían a Pamela Martínez, exasesora de Correa, apuntan precisamente a ambos, según la Fiscalía General. En una parte de los documentos aparece una conversación entre Martínez y Geraldo De Souza, exejecutivo de la firma Odebrecht.



Hablan de una obra, discuten los montos y la modalidad del contrato que podrían sellar.



Martínez le dice a De Souza lo siguiente: “Firmar por un monto y luego hacer uno complementario para bajar de precio sería algo errado”.



Además, le indica: “Es el número 1, quien le ha dicho que es demasiada inversión (en un proyecto) para una ciudad que tiene una limitación de crecimiento. Lo llamamos al Ministro Coordinador, para buscar apoyo para el primer esquema, pero él también apoyó la tesis del número 1”.



En otra parte de las conversaciones, la exasesora de Correa le comenta al exejecutivo de Odebrecht que una amiga se reunirá con el número 2, “para que defina”. “Tiene súper claro sobre las consecuencias legales y políticas”, le dice. De Souza responde: “Ok. Doctora. Voy a hablar con el jefe”.



Después indica: “Le enseñé al jefe. Él dijo que va a enviar la carta en este instante al Vice, para que contribuya y que él tome la decisión final”.



Según los correos de Martínez, la constructora brasileña aportó USD 2,5 millones para las campañas de A. País.



Para Correa, todos los elementos presentados por la Fiscalía carecen de sustento.



En una entrevista que mantuvo ayer con el medio ruso RT aseguró que no hay pruebas de los supuestos financiamientos de Odebrecht, ni de los sobornos, ni de los USD 6 000 depositados en su cuenta. Calificó de farsa a la orden de prisión dictada en su contra.



De hecho, la jueza Camacho dispuso que se oficie a la Interpol y se emita la difusión roja, que permitirá localizar y capturar a Correa, a Vinicio Alvarado y a Walter Solís. También pidió que se notificara a la Policía Judicial, pues entre los procesados con orden de captura está Yamil Massuh, exhombre de confianza de María de los Ángeles Duarte, también procesada por el caso Sobornos.



Este Diario habló con personal de la oficina de Interpol-Quito y confirmó que hasta ayer, sábado 9 de agosto, no llegaba el pedido de la Corte Nacional de Justicia.



Para seguir con el trámite, los agentes necesitan la solicitud formal, el acta de audiencia de formulación de cargo y la denominada Identidad Plena.



En este último punto se piden al Registro Civil las huellas dactilares y biométricas de cada procesado. Con esto elaboran un borrador, pasan el informe al departamento jurídico, se avala y se sube al sistema de Interpol, para su aprobación final en Lyon, Francia. Para eso no existen plazo definidos.



En diciembre pasado, Interpol ya negó a Ecuador un pedido para que Correa sea capturado por el caso Balda.



En abril pasado, el organismo internacional también rechazó un recurso de revisión y ratificó su decisión.



El abogado del exjefe de Estado, Fausto Jarrín, asegura que el pedido del viernes será negado nuevamente.



El jurista critica la decisión de las autoridades judiciales y cree que hasta el 29 de septiembre, cuando se cierra la investigación, no podrán revisar y “entender lo que existe en los 500 cuerpos procesales”. “La Fiscal se niega a ampliar la fase de instrucción fiscal 30 días más (para poder estudiar las carpetas judicializadas)”.



En un comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado se indica que ya se extendió el tiempo para la investigación y que eso ocurrió cuando se reformularon cargos en contra de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte; es decir, el 19 de junio.



De ese modo, la entidad ratificó que el proceso de indagación se cierra a finales del próximo mes. Luego vendrán las audiencias preparatoria de juicio y de juicio como tal.



Por ahora, Marcelo Dueñas, abogado de Christian Viteri, uno de los procesados en este caso, pedirá nuevas pericias sobre el tema. “Lo que se ha expuesto son apreciaciones de un perito y cuyos informes se han practicado sin que nosotros hayamos intervenido”.



Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, también asegura que los elementos de convicción de la fiscal Diana Salazar son insuficientes y alista recursos para responder.

También se pronunció el abogado de Glas. Harrison Salcedo advierte que “se han atropellado los derechos constitucionales y el derecho a la defensa” de su cliente. “Los elementos que ha citado la Fiscalía tienen un evidente marco de confusión tanto en la temporalidad como en la descripción de los delitos indagados”.