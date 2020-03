Pedido de aplazar elecciones no tiene apoyo en el CNE

Ante un escenario que obligue extender la crisis sanitaria por el coronavirus, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, planteó la posibilidad de enviar a la Corte Constitucional (CC) y al resto de Funciones del Estado, una consulta para aplazar las elecciones.

El anuncio tomó por sorpresa a los propios consejeros de mayoría, como José Cabrera, quien dijo que una medida de ese tipo primero debe ser discutida en el Pleno, porque ya se anunció el inicio del periodo electoral.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, está en desacuerdo con esa posibilidad y recordó que la Constitución, en su artículo 436, establece la fecha en la que los asambleístas y el próximo Presidente de la República deben posesionarse, por lo que dijo que no es factible aplazar los comicios.



Cabrera cree que, juntamente con las autoridades, se debe esperar la evolución de la pandemia. A manera de contingencia, cree que se podría revisar ciertos procesos del calendario, como la actualización de zonas electorales o las campañas de cambio de domicilio.



Verdesoto cree que la alternativa es aprobar un nuevo calendario electoral, más corto, que se ajuste con las fechas determinadas en la Norma Mayor. “Aplazar las elecciones sería un acto irresponsable y antidemocrático”.



Según Atamaint, en estos días difundirá su propuesta al resto de consejeros y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral.

Por otra parte, a pesar de que por ahora no se han iniciado las actividades del calendario electoral, el presupuesto para los comicios tendrá que revisarse. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio de Finanzas eliminar los “gastos innecesarios” del presupuesto.



Tras el anuncio, Atamaint reaccionó. Según la funcionaria, ya se había avanzado en la elaboración del presupuesto, considerando la situación económica del país. De la proforma inicial que se propuso, que bordeaba USD 145 millones, se efectuaron ajustes que implican una reducción de USD 22 millones.



Entre los rubros que se revisaron, consta la compensación económica para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), además de un ajuste en los montos que se cancelarán a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por concepto de seguridad. También se redujeron valores para la elaboración de documentos electorales (papeletas, actas, etc.) y para el monitoreo de la propaganda proselitista.



Atamaint señaló que el presupuesto analizado con el Ministerio de Finanzas, antes de que entrara en vigencia el estado de excepción por el coronavirus, bordeaba los USD 123 millones. A su criterio, ya no se podrían reducir más montos.



“La reducción o eliminación de este presupuesto le corresponderá decidir al Ejecutivo, en la medida que estamos en estado de excepción”, dijo Atamaint.



La proyección que maneja el CNE correspondiente al fondo de promoción electoral, que forma parte del presupuesto, asciende a USD 44 millones. Con estos recursos las organizaciones políticas y candidatos accederán a franjas proselitistas en medios de comunicación.

Al respecto, el consejero de mayoría, José Cabrera, explicó que se trata de un valor referencial, obtenido con una proyección de 24 candidatos presidenciales. Asegura que no es un monto oficial, pues por ahora el presupuesto no ha sido aprobado.



Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano, así como Guillermo Lasso, de Creo, entre otras figuras políticas, se mostraron a favor de usar los recursos del fondo de promoción electoral para atender la emergencia sanitaria en el país, en el marco del estado de excepción. Sin embargo, Cabrera recordó que esos fondos ni siquiera han sido asignados.



El consejero de minoría, Luis Verdesoto, insiste en que aún es factible reducir los recursos que se necesitarán para las elecciones. Ayer, en rueda de prensa virtual, presentó una propuesta para bajar el presupuesto a USD 73 millones.



Además, Verdesoto criticó que dentro del ajuste anunciado por Atamaint, se afecte a más de 200 000 universitarios que asistirán a las mesas de votación y no recibirán el pago de USD 20. Entre las alternativas para aminorar costo está el voto telemático en ciertos casos.