Los tres primeros casos de covid-19 se registran en Pedernales

El alcalde de Pedernales, Oscar Arcentales, informó que los exámenes de tres personas de su cantón dieron positivo al covid-19.

Dos viven en la cabecera cantonal de Pedernales y uno en la parroquia turística Cojimíes. Además hay 13 casos sospechosos, un caso probable y un fallecido. El cerco epidemiológico está conformado por 17 personas.



La información de los tres positivos se comunicó el 25 de abril del 2020.



El Municipio informó que se realiza un seguimiento a 78 habitantes del cantón. Ellos posiblemente tuvieron contacto con personas del cerco epidemiológico o con personas de otras ciudades. Por eso no entran directamente al cerco epidemiológico, pero se les hace un seguimiento y aislamiento por precaución.



Otras 72 personas también son vigiladas. Son de otros lugares que visitaban a sus familiares en Pedernales, o estaba por turismo, pero no pudieron regresar a sus casas con la declaratoria del estado de excepción. Las 150 personas pasan la cuarentena en el cantón manabita.



Las medidas de prevención y bioseguridad que se implementaron en el cantón incluyen el uso obligatorio de mascarillas en las calles, el malecón fue cerrado y se realizan fumigaciones con un turbo nebulizador, que contiene hipoclorito. Se hace en los barrios de la ciudad y zonas rurales como las parroquias Cojimíes, Atahualpa y 10 de Agosto.



Hasta el reporte del 24 de abril del 2020, Pedernales era uno de los tres cantones manabitas que no tenía covid-19. Le seguían Jama y Puerto López.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Jama, en el cantón no hay casos positivos, pero están a la espera de los resultados de dos pruebas que se realizaron a dos personas con sospecha de coronavirus. Hay 41 personas dentro del cerco epidemiológico.



En las vías de ingreso a la ciudad se instalaron puestos de control para evitar el ingreso al cantón de personas con síntomas . En esos lugares se realizan desinfecciones a los vehículos.



En Puerto López no se han registrado casos positivos hasta el reporte del COE del 23 de abril del 2020. Sin embargo, en ese cantón se han presentado alrededor de 30 fallecidos, con síntomas parecidos al covid-19, dijeron las autoridades.



El Ministerio de Salud y la Gobernación de Manabí enviaron brigadas médicas al cantón y se realizaron pruebas.



Según el COE nacional, Manabí registra 1 869 casos positivos y se ubica como la segunda provincia del país con más contagiados. En primer lugar está Guayas con 15 365. Hasta el informe del 24 de abril, Ecuador registraba 22 719 pacientes positivos.