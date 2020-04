509 peatones han sido sancionados por no usar mascarilla en Quito

LEA TAMBIÉN

Las ventas informales y los peatones abarrotan los alrededores de los mercados y centros comerciales de Quito. En el centro, en el norte y el sur el panorama fue el mismo la mañana y mediodía de este lunes 20 de abril de 2020: decenas de vehículos que circulan, gente que camina en grupos y se aglomera afuera de las tiendas y en los cruces de semáforos. Unos llevan mascarillas y otros no.

Para estos últimos la multa es de USD 100 si es que son identificados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Su titular, Estefanía Grunauer, informó que en las últimas dos semanas, 509 personas han sido sancionadas por incumplir con el uso de mascarilla. "Más del 50% se encontraban en los sectores de La Delicia y Eugenio Espejo del norte de Quito", indicó la entidad.



Según Grunauer, durante esta semana los operativos se intensificarán. Hoy se realizó un control alrededor del mercado de San Roque, en donde se han detectado dos casos positivos, que corresponden a un guardia de seguridad y a una vendedora.



"La gente debe entender la situación y colaborar. No queremos sancionar, pero lo haremos si no acatan y ponen en riesgo la salud de otros", dijo. La funcionaria recordó que las mascarillas son obligatorias y que se puede usar cualquier modelo, siempre y cuando la tela no permita el paso de las partículas de saliva, que es la principal vía de contagio del virus covid-19.



La mayoría de los 509 sancionadas por no usar una mascarilla se encontraba en sectores como La Ecuatoriana, Camal Metropolitano, Los Chillos, Centro Histórico, entre otros. Además, 40 eran extranjeros, que fueron hallados en la calle sin equipo de protección personal.

"Hasta la fecha, la Agencia Metropolitana de Control ha realizado más de 670 operativos en el Distrito Metropolitano de Quito; se sancionó a más de 800 locales comerciales no autorizados para funcionar, 236 clausuras como medida cautelar y 2 970 exhortos por incumplir con las medidas sanitarias", indicó la institución.