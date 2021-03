El peaje de la vía Santo Domingo-Buena Fe inició sus operaciones

El segundo día de funcionamiento del peaje de la vía Santo Domingo-Buena Fe, en la Costa del Ecuador, se cumple este lunes 15 de marzo de 2021.

A la medianoche de ayer, las operaciones de las siete estaciones de recaudación comenzaron a operar oficialmente en el kilómetro 10 de esta ruta.



La tarifa fluctúa entre los USD 0,20 para motos; USD 1 para auto livianos; y USD 2 para buses. Para el transporte pesado (diferentes ejes) el monto varía entre los USD 2 y 6. Los montos fueron establecidos en una tabla de la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones del MTOP.



Previamente se hicieron pruebas del sistema electrónico e inspecciones para poner en marcha el trabajo en este lugar, que es administrado por el consorcio COSAD25.



Esta firma, además, estará a cargo de la concesión de la carretera, de 113 kilómetros, durante 30 años.



En ese tiempo trabajarán en la rehabilitación, ampliación a cuatro carriles y mantenimiento del eje vial con una inversión de USD 559 millones.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó en un comunicado que el proyecto beneficiará a 5 millones de habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, y tendrá incidencia en los usuarios de Manabí, Cotopaxi y Bolívar. A diario circulan cerca 16 000 vehículos por este tramo.



La recaudación del peaje aún es motivo de reclamos por parte del sector de la transportación.



Fernando Ortiz, presidente de la Cámara del Transporte Pesado en Santo Domingo, asegura que se dio luz verde al cobro, pese a que la obra de ensanchamiento de carriles no ha iniciado. Él critica que se lo haga anticipadamente y no descarta plantear acciones legales para que se revea esa decisión.



El subsecretario del MTOP, Enrique Delgado, indicó que existe una confusión con respecto a este tema. Sostiene que la tasa corresponde al mantenimiento periódico y rutinario que se hace en la vía y no a la ampliación y obras complementarias que aún no terminan. Para el segundo semestre de este año, se tiene previsto empezar con la intervención en las zonas con más tránsito.