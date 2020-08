En la vía Alóag- Santo Domingo se espera el retorno de más de 11 000 vehículos este 10 de agosto del 2020

LEA TAMBIÉN

El retorno de los turistas desde los destinos de la Costa, por la vía Alóag-Santo Domingo, aumenta poco a poco este lunes 10 de agosto de 2020.

Hasta el mediodía el tráfico se mantuvo con normalidad y no se reportaron inconvenientes. Según la administración del peaje en la provincia Tsáchila, se espera que el flujo vehicular alcance su pico máximo en el transcurso de la tarde o hasta las 18:00.



Los indicadores sobre el número de automotores que pasaron por esa estación dan cuenta que los turistas prefirieron el primer día del asueto para viajar desde la Sierra a la Costa. Por ejemplo, el sábado 8 de agosto se registró el paso de 11 856 vehículos y el 9 de agosto fueron 9 150.



No obstante, el flujo ha sido bajo en relación con el año pasado. En el 2019, durante el primer día de descanso, viajaron 17 579 automotores y al siguiente día pasaron 22 035, según estadísticas del peaje del kilómetro 88.



Los datos de este día todavía no están consolidados, pero en el 2019 se registró el paso de 13 967 vehículos. Fernando Sánchez, administrador del peaje en tierra Tsáchila, dijo que los turistas colaboraron con las medidas de bioseguridad que se recomendaron para evitar contagios de coronavirus.



Además, no se reportaron inconvenientes de consideración durante los viajes. Hubo también emergencias médicas que fueron solventadas por las ambulancias y paramédicos. Para el plan de retorno de este lunes se contará con la presencia de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los uniformados estarán en los peajes y también en sus estaciones móviles ubicadas en la zona de El Paraíso y Tandapi.