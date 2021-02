PC emitirá su informe con recomendaciones al CNE este 10 de febrero del 2021

La Corporación Participación Ciudadana (PC) emitió este 7 de febrero del 2021, a las 18:40, su segundo informe sobre la observación del proceso electoral que se realizó en el país.

En este se destacó que, aunque se cumplió dentro de los recintos con el distanciamiento social en un 94,6%, en los exteriores hubo aglomeraciones y no se contó con la presencia de la fuerza pública, expresó Ruth Hidalgo, directora de PC.



En promedio, los ciudadanos tuvieron que esperar entre una y dos horas para ejercer el voto. Incluso, Hidalgo expresó que hubo personas que no alcanzaron a sufragar, porque por las características de estas votaciones, el proceso fue “lento” y hubo limitaciones en el aforo por la pandemia.



PC refirió que hubo partidos y movimientos políticos que no respetaron el exhorto de la autoridad electoral de no acudir con muchos simpatizantes.



Esto sumado a las aglomeraciones causa preocupación, porque se podrían generar posibles nuevos contagios de covid-19, enfatizó Hidalgo.



La entidad refirió también que los 500 voluntarios de esta organización que actuaron como veedores identificaron que el 89% de los votantes acudió con su esfero propio, dentro de los recintos se advirtió igual que se contaba con señalética en un 91%.



Además, solo tres partidos y movimientos contaron con una importante presencia de observadores en los recintos. Estos son Unes y Centro Democrático, Creo y Suma.



PC tiene previsto emitir este 10 de febrero del 2021 un informe con recomendaciones para que en el caso que se produzca una segunda vuelta se tomen medidas más seguras y que garanticen la participación de todos los ciudadanos.



En este proceso electoral participaron alrededor de 2 134 observadores nacionales y 225 internacionales. Entre los acreditados están la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Corporación Participación Ciudadana, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Observatorio Ciudadano de Control Electoral y otros.