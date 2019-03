Ministra del Interior confirma tres detenciones por el crimen de Carolina, hallada en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Era domingo 26 de agosto del 2018. El cuerpo de Carolina fue hallado sin vida y abandonado en las calles Francisco de la Torre y Pasaje N16A, en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito.

Siete meses después, los policías detuvieron a tres personas, luego de obtener las boletas de captura.



Las primeras dos detenciones ocurrieron a las 15:00 de este sábado 16 de marzo del 2019 y al último sospechoso se lo arrestó en su casa, tras ejecutar una orden de allanamiento.



Los sospechosos fueron llevados a la unidad de Flagrancias en donde se desarrolla la audiencia. Allí se decidirá si los jueces dictan o no prisión preventiva.



La ministra del Interior, María Paula Romo, se pronunció en su cuenta de Twitter. “Mucho aún que esclarecer; pero les aseguro que no quedará en la impunidad”, dijo.



Luego indicó que pedirán sanciones para quienes “en la obligación de investigar no lo hicieron”.

Ayer @PoliciaEcuador realizó tres detenciones d presuntos responsables d la muerte de la joven. Mucho aún que esclarecer; pero les aseguro que no quedará en la impunidad.

— María Paula Romo (@mariapaularomo) 17 de marzo de 2019



El 12 de marzo pasado, este Diario reveló lo que el 17 de diciembre del 2018 la Dinased dijo sobre este caso.



Ese día, este departamento policial, que investiga desapariciones y muertes violentas, señaló que la muerte de Carolina al parecer tiene causas naturales y que por lo tanto no es la encargada de investigar.



En el mismo informe que da cuenta de lo ocurrido con Carolina, esa Dirección señala que una tarea pendiente es oficiar el caso a la Fiscalía de Violencia de Género para que se investigue el presunto delito de violación, documentado en la autopsia.



Sin embargo, hay elementos que la familia de Carolina pide que se investiguen; como la posible existencia de una red de trata para reclutar niños y adolescentes con fines de explotación sexual, asociada con microtráfico de drogas para convertir a los menores en adictos.