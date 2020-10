El expresidente del Directorio del IESS, Paúl Granda, negó conocer o haberse reunido con Daniel Salcedo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La audiencia de vinculación en contra del expresidente del Directorio del Seguro Social (IESS), Paúl Granda, por un presunto delito de delincuencia organizada se suspendió este martes, 13 de octubre del 2020.

Al comienzo de la diligencia, el abogado de Granda, Guido Escobar, planteó que esa cita judicial debía realizarse en la Corte Nacional, pues dijo que su cliente tenía rango de ministro y por eso goza de fuero de Corte.



Estos argumentos fueron aceptados por el juez de la Unidad Penal de Guayaquil y la audiencia se suspendió. Aún se desconoce la nueva fecha y hora para esta vinculación.



En este caso están procesados 15 personas. Entre ellos Daniel Salcedo Bonilla y los hermanos Dalo, Michel y Jacobo Bucaram Pulley.



Las investigaciones de Fiscalía revelan que los imputados se habrían beneficiado de contratos en hospitales del Seguro Social del Puerto Principal.



Después de la diligencia, Granda habló públicamente a través de una rueda de prensa virtual. El exfuncionario aseguró que no conoce y que jamás ha mantenido reuniones con Daniel Salcedo. En torno a los hermanos Bucaram Pulley no se pronunció.



Además, cuestionó la actuación de la Fiscalía en el proceso. “La fiscal que lleva este caso no tiene elementos para vincularme. Yo fui presidente del Consejo Directivo del IESS desde el 2019, sin embargo, el delito se habría cometido antes del 2018”.



En cambio, las investigaciones de Fiscalía revelan que en este caso hubo una presunta red delictiva que vendió de forma irregular insumos médicos durante la pandemia del covid-19.



El exfuncionario dijo que es “incomprensible” que se le quiera vincular a un proceso que él mismo denunció. “Pedí a la fiscal rendir mi versión libre y voluntaria en esta causa y entregué documentos que ayuden en la investigación”.



Su abogado también rechazó la actuación de la fiscal al inicio de la audiencia. “Sin evidencia, ella (la fiscal) aseguró que la familia de mi cliente había salido del país”. Por esa “acusación falsa”, el abogado anunció que presentará una denuncia contra la agente investigadora.



Granda dijo que “aunque pueda cometerse injusticias” contra él en este caso, él y su familia permanecerán en el país. También señaló que comparecerá a todo el proceso judicial y presentará evidencias “para desvirtuar la tesis de Fiscalía”.



El Código Integral Penal (art. 369) establece que el delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de siete a 10 años de cárcel.