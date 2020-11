Paúl Granda dice que fue una 'decisión política' su vinculación al proceso de delincuencia organizada

Un día después de que fuera vinculado a un proceso por delincuencia organizada, el expresidente del IESS Paúl Granda aseguró que la acusación de Fiscalía obedece a una “decisión política”.

En este proceso también son indagados los hermanos Jacobo, Abdalá y Michel Bucaram Pulley, hijos del expresidente de la República Abdalá Bucaram. Las investigaciones revelan que en este caso hubo una presunta red delictiva que vendió de forma irregular insumos médicos durante la pandemia del covid-19.



Este 7 de noviembre del 2020, Granda habló públicamente a través de un video que dura cerca de dos minutos y cuestionó la actuación de la Fiscalía en el proceso. “La fiscal no tiene evidencias que demuestren mi participación en el delito”.



Además aseguró que se violaron los plazos en la ley, pues lo vincularon al proceso 22 días antes del vencimiento de la fase de instrucción fiscal. “Este hecho ha limitado mi derecho a la defensa”. Está previsto que la etapa de investigación pública culmine el próximo 28 de noviembre.

Con base en las indagaciones, dijo que el delito se habría perpetrado en el 2016, cuando él aún no ocupada un cargo público.



“Cómo puedo ser parte de una estructura delincuencial si no he recibido ningún beneficio económico y financiero y así lo demuestran informe del SRI y de la UAFE que constan en el expediente”.



Granda señaló también que mientras estuvo a cargo del IESS dio por terminado el encargo de Luis Jairala, como gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Hoy, él está procesado en este caso de corrupción.



Ayer (6 de noviembre del 2020) un juez del Guayas dictó arresto domiciliario para el exfuncionario.