Paúl Granda amplía versión ante la Fiscalía y se ratifica en su inocencia

El expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paúl Granda, a petición propia, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado el 10 de noviembre de 2020.

Para Granda, plantear esta nueva ampliación de su versión tuvo varios objetivos.



Primero fue insistir, ante la fiscal Claudia Romero, la petición de que revise y considere los documentos entregados en la versión realizada el 29 de junio del 2020.



Allí se habla de la actuación del expresidente del Consejo Directivo, que incluyó la cesación de Luis Jairala Zunino de la Dirección del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.



También consta la investigación interna del Comité de Ética y Transparencia, el informe definitivo de la Contraloría General del Estado, la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre convenios de pago realizados en el Hospital Teodoro Maldonado entre el 2016 al 2018.



Esta fue la base de la denuncia presentada ante la Fiscal General, por impulso de Paúl Granda, el 5 de julio de 2019.



“Es increíble que luego de presentar una denuncia con todos los sustentos del caso en julio del año pasado, sobre hechos en los que jamás participé y se dieron mucho antes de mi presencia en el Seguro Social, hoy se me vincule injustamente privándome de todos mis derechos”, afirmó Granda.



La fiscal señaló: “El expresidente del IESS diseñó o cambió en 2019 el sistema de contratación para favorecer a ciertas empresas”.



Granda indicó: “La Ley de Seguridad Social establece con claridad cual es la competencia del Consejo Directivo que, fundamentalmente, es de legislar y fiscalizar, no administrar, ni nombrar personal en los hospitales, ni firmar contratos, ni firmar convenios y mucho menos mecanismos de contratación, lo que, al parecer, confunde equivocadamente la fiscal Romero”.



Ratificó que se reunió con políticos, líderes nacionales y provinciales de todo el país, dirigentes gremiales, trabajadores, empresarios, jubilados y afiliados en el marco del Dialogo Nacional y del Acuerdo por la Seguridad Social. “Conversé con todos, mi intención fue sumar voluntades para sacar adelante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y garantizar las pensiones de las futuras generaciones”, afirmó Granda.



Lamentó que por tercera ocasión que asiste a la Fiscalía, Romero no haya estado presente. “¿Cómo una fiscal que no escucha al investigado, no oye sus argumentos, no lee los documentos que entrega puede ser objetiva y hacer justicia?”, concluyó el expresidente del IESS.