Paúl Carrasco: 'Creo fundamentalmente en las propuestas pragmáticas'

Paúl Carrasco, candidato presidencial por Juntos Podemos, en rueda de prensa luego del Debate 2021 de este sábado 9 de enero.



¿Propone el endurecimiento de penas?

Estoy contentísimo y agradezco a Diario EL COMERCIO por la posibilidad de darnos con equidad a otros candidatos y a nosotros la posibilidad de participar. Yo no he propuesto el endurecimiento de penas en la seguridad, lo que hay que hacer es fortalecer una red que coordine la Policía e involucrar a los guardias de seguridad privada, a los policías municipales en los circuitos de seguridad de la Policía, pero también a los ciudadanos para que asuman en sus barrios el control de las unidades de Policía Comunitaria y a los taxistas como los ojos de los barrios, vamos a incrementar un modelo de participación social y de coordinación, una gran red ciudadana para arrinconarles a los delincuentes.



¿Es viable que los taxistas puedan contribuir a la seguridad ciudadana y de qué forma lo haría?

​

El tema es que vamos a entregar tecnología vía celular a la Policía. Necesitamos plataformas, hay plataformas que lo que hace es comunicarse directamente con la Policía, de igual manera pensamos en los taxistas, ellos son los ojos de la ciudad, circulan, no van a intervenir en el conflicto, lo que van a hacer es informar del conflicto. Se va a comunicar con el Policía más cercano, esa es la idea, tenemos que aumentar la red para información y control, pero también el tiempo de respuesta en el ataque de la delincuencia.



Durante todo el debate se repitió mucho la palabra pueblo, propuestas como hospitales por Facebook o celulares para seguridad para los barrios, ¿se convierten en propuestas populistas o acciones efectivas?

​

Yo soy un nacionalista. Creo fundamentalmente en las propuestas pragmáticas que salen de territorio, esto lo he recogido yo desde el territorio, es decir, desde los ciudadanos; por lo tanto, son propuestas claras y concretas. Tenemos que hablar de la macroeconomía, del crecimiento económico, del PIB nacional o territorial, pero los ciudadanos sienten el desempleo en su casa, en su barrio, sienten la delincuencia en su casa en su barrio, entonces hay que ir proponiendo cosas pragmáticas, tecnología en intervención, necesitamos diseñar una propuesta pragmática de cómo llevar la salud a la casa y Juntos Podemos diseñó el Hospital Juntos en Tiempo Real en Facebook, 13 millones de ecuatorianos están en Facebook, ¿qué más moderno que llevar la salud primaria de prevención y promoción a la casa los 365 días vía red social? Esas son soluciones prácticas que van a servirle al ciudadano.



Video: YouTube, canal: Diario EL COMERCIO