Paúl Carrasco propone activar zonas de excepción tributaria para atraer capital extranjero

El líder del movimiento Juntos Podemos, Paúl Carrasco, aseguró, en una entrevista con EL COMERCIO, que activará zonas de excepción tributaria, para que el país logre mejores rendimientos económicos en la crisis.

“En lo económico planteamos constituir zonas de excepción tributaria, para captar capitales del exterior y darle liquidez rápida a la gente y al país. Zonas de excepción tributaria que permiten la libre circulación de capitales. No le vamos a cobrar impuestos ni al ingreso ni a la salida y le vamos a dar protección a los capitales”, dijo Carrasco en su intervención, este miércoles 28 de octubre del 2020.



Carrasco mencionó que, al no cobrarse impuestos sobre esos capitales, estos deben únicamente circular en esa zona de excepción y “deben ser invertidos en la potencialidad de esa zona”. Así, el candidato dio ejemplos de zonas turísticas y otras zonas agrícolas especializadas del país en donde se incentivará el empleo local.



Sobre los acuerdos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Carrasco dijo que hay honrar las deudas. “Creemos que hay que revisar los procesos y la capacidad de pago. Ahora, los impuestos no van. Para poder ser viables frente al FMI y a la banca china tenemos que hacer crecer la reserva de libre disponibilidad para poder negociar el pago. (...). En el modelo planteamos que pueda haber un proceso de moratoria, pero pautada, arreglada”.



Carrasco dijo que no hay ninguna forma jurídica de que su candidatura no sea inscrita en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que el pasado martes el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió que se restituyera la personería jurídica a Juntos Podemos, una vez que la Contraloría pidiera que lo suprimiera del registro electoral.



Las elecciones presidenciales serán el próximo 7 de febrero del 2021.