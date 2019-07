Patronato analizará propuesta sobre el reinado de la urbe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fundación Reina de Quito presentará ante la Unidad Especial Patronato San José un proyecto para un evento distinto a la tradicional elección de la soberana, que se realizó hasta el 2018.

Hoy 18 de julio del 2019, el Directorio de la Fundación prevé analizar la temática, pero María Caridad del Castillo adelantó que se pedirán ideas a la comunidad, para dar un giro al certamen, y al sector privado, ayuda para financiarlo.



Del Castillo, presidenta del Directorio de la Fundación, y María Teresa Donoso, vicepresidenta, se reunieron ayer con Liliana Yunda, presidenta del Patronato. Acordaron que ambas entidades colaborarán en proyectos sociales, especialmente orientados a combatir la violencia en contra de la mujer.



Donoso dijo que a pesar de las diferencias, Yunda fue respetuosa y abierta. Le plantearán un evento distinto, que designe a una persona inteligente, segura, emprendedora y empoderada, que represente a la mujer quiteña. “Para nosotras es importante contar con alguien que nos llene de nueva energía y nuevas ideas cada año”.



Este no es el primer cambio en la relación entre dos instituciones tradicionales: la Fundación y el Patronato municipal. Donoso es una de las fundadoras del ente privado, que nació en la alcaldía de Gustavo Herdoíza (1984-1988). Cuenta que siempre trabajaron junto al Patronato y tuvieron apoyo en esa administración y en las de Rodrigo Paz, Jamil Mahuad, Roque Sevilla, Paco Moncayo y Augusto Barrera.



Ese apoyo pasó de un convenio con Mahuad por el arriendo de dos pisos del edificio del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir -que es de la Fundación- a una partida fija de USD 18 000 anuales en la época de Moncayo; esta subió a 36 000 con Barrera. Mauricio Rodas cambió la partida por un fondo concursable, pero desde el 2016 el Cabildo dejó de aportar a la Fundación, por lo que se volvió totalmente privada.



En cambio, el Patronato San José cambió de figura legal en el 2015 y se fortaleció como ente público, luego de que el Cootad exigiera a los municipios y prefecturas cerrar los patronatos. Estos debían entregar su patrimonio, proyectos y personal a los gobiernos autónomos. Y su presupuesto debía seguir enfocado en el sector social.

En Quito, la Fundación Patronato San José podía seguir trabajando con la Secretaría de Inclusión Social, como su brazo ejecutor de política pública. Pero el alcalde Mauricio Rodas decidió convertirlo en una Unidad Especial adscrita a la Alcaldía.



“El Patronato sobrevive con fondos municipales y no tiene capacidad de autofinanciarse”, dice Daniela Chacón, exconcejala. Cree que la figura de Unidad Especial es “extraña”, porque le da un poder superior a la Secretaría.



Esta entidad responde de forma limitada al Concejo, según Chacón. Recuerda que había constante malestar porque el Patronato no reportaba el detalle de sus gastos, como lo hacen las agencias y secretarías. “No podíamos evaluar, corregir o incluso poner más dinero, si fuera necesario”.



Pero la secretaria de Comunicación de la administración Rodas, Andrea González, afirma que cada vez que el Concejo pedía al Patronato rendir cuentas, lo hizo. También dijo que se contestaron todos los pedidos de información de los concejales a María Fernanda Pacheco, esposa de Rodas y expresidenta del Patronato.



Este es un cargo ad honorem que ahora ocupa Liliana Yunda. Chacón considera que al entregar la Presidencia del Patronato a un familiar del Alcalde de turno, se le otorga un poder por el que no recibe sueldo, pero por el que tampoco tiene responsabilidad legal. “Los directores firman y representan al Patronato, pero las presidentas son la cara visible y tienen la potestad de dirigir”.



La Presidenta apuntó en Twitter que su hermano, el alcalde Jorge Yunda, la eligió porque una tarea de alta responsabilidad exige confianza. Ella afirma que recibió un Patronato con un déficit de USD 5 millones y con el 90% de su presupuesto comprometido. Pero todavía no ha informado en dónde está el déficit ni cómo se financiarán nuevos proyectos sociales.



La próxima semana continuarán los diálogos entre ambas entidades sociales, para llegar a un consenso sobre el futuro del certamen Reina de Quito.