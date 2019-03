Patricio Ubidia: 'Hay que recuperar el liderazgo, las oportunidades y el empleo'

LEA TAMBIÉN

Patricio Ubidia es ingeniero en Administración de Empresas y se especializó en Economía y Estadística. Tiene un posgrado en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha sido concejal de Quito tres veces. El candidato a la Prefectura de Pichincha detalla los ejes de su propuesta.

¿Cuál es su motivación para aspirar a este cargo?

Hacer de Pichincha una provincia de oportunidades, segura, con empleo y tecnología para los más jóvenes. Generar igualdad de condiciones, que no sea de primera y de segunda, sino para todos. Escuchar de manera directa las necesidades de la gente me permitirá construir en la provincia un sentido de ciudadanía.



¿Cuál es su propuesta?

La principal propuesta tiene que ver con seguridad. Esta propuesta se basa en una seguridad preventiva, en donde con tecnología de punta los pichinchanos podamos sentirnos tranquilos. Eso se puede lograr con un sistema de cámaras montado en cada punto crítico de la provincia, con drones que estarán sobrevolando el cielo las 24 horas del día, siete días a la semana.



¿Propone algún proyecto en materia de riego?

Hay que culminar los proyectos que han estado paralizados como el de Tabacundo.



¿Y en cuanto a vialidad?

En materia de movilidad, que también es coordinado con la Alcaldía de Quito, con Jorge Yunda (candidato a la Alcaldía) vamos a trabajar en la nueva perimetral metropolitana. Ese proyecto ya tiene estudios y el trazado. Necesitamos este tipo de vías para mejorar la conectividad de la ciudad. Trabajaremos en el tren de cercanías que conecte a Mejía, Rumiñahui, el Valle de los Chillos, y que se integrará a la línea 1 del Metro de Quito.



¿Qué propone para protección al ambiente?



Vamos a hacer una provincia completamente amigable con el ambiente. En mi etapa de concejal presenté el proyecto de ordenanza para la eliminación del consumo de plástico en Quito. Esta ordenanza sirvió para replicar en otras ciudades. Eso pienso transferirlo a Pichincha para la eliminación paulatina del consumo y el uso del plástico.



¿Qué hacer por la reactivación turística?

Una vez que tengamos seguridad vamos a promocionar a la provincia. Mientras estuve a cargo de la Comisión de Turismo del Municipio se logró que el turista ya no solo se quede horas sino que permanezca una noche; hay que lograr que se quede dos o tres noches, que visite más lugares. Hay que promover el turismo de aventura, el turismo religioso.



¿Qué hacer para atender a la zona rural?

El tema fundamental tiene que ver con los centros de salud. No es posible que en nuestras parroquias los ciudadanos puedan enfermarse solo hasta las seis de la tarde porque después se cierran los centros de salud. Hay que hacer la gestión para que se amplíen los servicios y que exista la atención médica las 24 horas.



¿Cómo piensa sacar adelante su plan de trabajo, siendo el Consejo Provincial un órgano colegiado?

Lastimosamente vemos cómo la provincia y Quito han quedado relegadas a segundo plano. Hay que recuperarlas para que vuelvan a ser lo que fueron: un ejemplo en muchos ámbitos. En eso trabajaremos independientemente de quienes ganen los comicios.