Ecuatoriano Patricio Roche pide justicia a la CorteIDH por ataque de agentes policiales nicaragüenses cuando intentaba migrar a EE.UU. en 1996

Un ecuatoriano que intentó migrar a Estados Unidos en 1996 pidió este martes 4 de febrero del 2020 justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por las graves lesiones que sufrió cuando una patrulla nicaragüense disparó al vehículo en el que viajaba.

Patricio Roche narró al tribunal cómo la camioneta en la que iba con unos 40 migrantes de diferentes nacionalidades fue atacada a tiros en Nicaragua, una acción que le dejó una pierna destrozada y los intestinos perforados.



Su hermano Pedro, quien viajaba con él, recibió un disparo en la cabeza que le quitó la vida.

Ha dado inicio la Audiencia Pública del Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua. #133PeríodoCorteIDH #ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/UDOlUDL3zv — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 4, 2020

“A ver si se hace justicia. Ya porque somos migrantes ilegales no nos pueden tratar así como nos pasó a nosotros”, dijo Roche, actualmente de 46 años, en una audiencia ante la CorteIDH en San José, Costa Rica.



Los hechos ocurrieron el 14 de abril de 1996, cuando Patricio Roche tenía 23 años, en un punto de Nicaragua que no pudo precisar. Al pasar un retén, los agentes policiales dispararon a la camioneta en que iban los migrantes.



Dos policías fueron acusados por el ataque pero fueron absueltos por la justicia nicaragüense.

El caso se relaciona con la supuesta ejecución extrajudicial de Pedro Roche Azaña y las heridas causadas a su hermano, Patricio Roche Azaña, el 14 de abril de 1996, como consecuencia de disparos proferidos por miembros de la policía contra el vehículo en el que se transportaban. pic.twitter.com/ACN2FYzX3s — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 4, 2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actúa como fiscal ante la corte, señaló en su informe sobre el caso que el Estado de Nicaragua es responsable de violación al derecho a la vida y a la integridad personal de las víctimas.



Agregó que “el uso de la fuerza letal no cumplió con requisitos de absoluta necesidad y proporcionalidad”, debido a que ninguno de los ocupantes del vehículo de los migrantes iba armado.



Roche narró al tribunal interamericano que permaneció dos meses en coma tras el ataque. De regreso en Ecuador fue operado de las lesiones y pasó más de un año en recuperación.

La madre de Pedro Roche Azaña, ciudadano ecuatoriano, presuntamente ejecutado extrajudicialmente en Nicaragua en 1996 brinda su testimonio ante la @CorteIDH en la Audiencia Pública Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua. #133PeríodoCorteIDH #ProtegiendoDerechos pic.twitter.com/G040w1k2j1 — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 4, 2020

“Me quedé estéril producto de esto, no he podido formar una familia. No puedo trabajar, sufro mucho dolor en la pierna y la columna, que quedó desviada”, contó.



Actualmente trabaja como vendedor callejero, la única ocupación que, según declaró, puede desempeñar.

En su testimonio, Roche también dijo al tribunal que para enfrentar el costo de la repatriación del cuerpo de su hermano sus padres gastaron todos sus ahorros.