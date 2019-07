Tras dos semanas del crimen del Concejal de Riobamba no se conocen detalles del detenido

LEA TAMBIÉN

Dos semanas después del asesinato del concejal del Municipio de Riobamba, Patricio Guaranga, continúan las indagaciones para dar con los autores del crimen. El 17 de julio del 2019 se anunció la detención de un involucrado, pero aún se desconocen detalles de la aprehensión.

Guaranga, de 37 años, fue asesinado en el interior de su vehículo mientras se encontraba parqueado en el exterior de la casa de su madre, en el norte de Riobamba. Dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon dos veces a quemarropa.



Agentes de una unidad especial de investigación de la Policía Nacional trabajaron en Chimborazo para identificar a los autores del crimen y, según Luisa Loza, gobernadora de la provincia, el resultado de esa operación policial fue la captura del presunto autor.



La noticia se conoció el mediodía del miércoles 17 de julio, a través de un tuit publicado por la ministra del interior, María Paula Romo y luego fue confirmado por Loza. "Sólo puedo decir que el Gobierno Nacional cumple y que próximamente, cuando avancen las indagaciones, informaremos los detalles", dijo la gobernadora en esa ocasión.



Sin embargo, 14 días después del anuncio, aún hay hermetismo y no hay nuevos datos sobre la detención. "Pedimos madurez y paciencia a los medios de comunicación. Se trata de la vida de una persona y está investigación es muy delicada, por lo que aún no podemos informar detalles", señaló Loza, quien se pronunció al respecto en varias emisoras locales.



En la Fiscalía de Chimborazo también hay absoluta reserva sobre el tema. El fiscal encargado del caso señaló que las investigaciones continúan y que no ofrecerá declaraciones a los medios. Mientras tanto en la Policía Nacional también hay discreción sobre el tema.