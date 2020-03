Comandante General de la Policía sobre el toque de queda: 'Si hay que hacer detenciones, procederemos a hacerlas' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, aseguró en rueda de prensa que durante el inicio del toque de queda, vigente desde las 21:00, los agentes de esta institución procederán a "inmovilizar" a quienes incumplan la medida. El anuncio lo dio la noche de este martes 17 de marzo de 2020, en el contexto del estado de Excepción decretado a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19.

"La Policía Nacional existe para proteger derechos y libertades de los ciudadanos. Quiero agradecer a los compañeros que, recordando siempre su juramento de servicio, están hoy en la calle en función de precautelar derechos, inclusive concienciando y sensibilizando a aquellos que todavía no han aceptado quedarse en casa. Este aislamiento es fundamental para controlar la presencia del coronavirus", aseguró Carrillo.



Agregó que "estamos viviendo un entorno de incertidumbre. Lo principal es que nos apeguemos a las políticas para controlar la emergencia. Las decisiones nos obligan a alinearnos en el control y disciplina, cambiar hábitos de vida".



Toque de queda



"Es la medida más radical que ha adoptado el Gobierno. Cumpliremos con esta misión en conjunto con Fuerzas Armadas. A quienes incumplan la norma, inicialmente las vamos a inmovilizar. Ahora estamos en un aprendizaje y procederemos hasta de una manera pedagógica. Pero al final la Policía tendrá que imponer la ley. Y ante las personas que no quieran alinearse, procederemos conforme la ley nos permite. Si hay que hacer detenciones, procederemos a hacerlas".



Movilización



Con respecto a las restricciones de movilización y el salvoconducto, Carrilo aseguró que "no es necesario que se trasladen todos. Hay que enviar a la persona que tenga mejores defensas". Por ello, indicó que "lo ideal es una" persona por vehículo. "Vamos a revisar que en los vehículos no circulen máximo dos personas".



Labor de periodistas



El trabajo de los medios de comunicación está garantizado, aseguró. "Para nosotros es fundamental que nos acompañe la prensa", para desmentir campañas de desinformación que circulan a través de redes sociales.



Número de policías



"Quienes nos hemos quedado somos los policías en mejores condiciones" físicas "para poder resistir de mejor manera". El Comandante General no especificó el número de efectivos policiales que se despliegan a nivel nacional para atender al estado de Excepción. "Estamos todos trabajando en esta tarea".



Delitos durante el estado de Excepción



"Lo que nosotros hemos observado es una disminución, pero eso no quiere decir que estemos libres de delicuentes. Hay gente que va a aprovechar la oportunidad, pero la Policía dará una reacción inmediata para someter a estas personas", dijo.



Con respecto a la vigilancia de locales que cerraron por el cierre de actividades productivas no primarias, aseguró que "la Policía no se va a dar a basto con todo esto. Necesitamos también la colaboración ciudadana. Confíen en el trabajo que estamos haciendo en la calle, pero necesitamos también el control social desde los barrios".



Pico y placa con salvoconducto



Carrillo explicó que el salvoconducto permite a los conductores de vehículos movilizarse si es que el número de placa coincide con el turno dispuesto por esta medida de restricción de movilidad.