Patricio Carrillo: ‘En cárceles hay esclavitud, servidumbre’

¿Por qué el país llegó a este nivel de violencia, con 79 crímenes perpetrados en tres cárceles?

Nosotros tenemos un registro de 251 muertes ocurridas en los centros penitenciarios desde el 2010. Los homicidios y los asesinatos venían en crecimiento, porque existió impunidad en anteriores eventos violentos y esto cada vez crecía.

¿Impunidad?

Los violentos, los que no quieren rehabilitarse, los que producen esta escala criminal no recibían ninguna sanción luego de desatar la violencia en los reclusorios.



¿Por qué ocurrió eso?

En las cárceles hay cabecillas que dominan al resto. Antes, esos liderazgos estaban distribuidos, pero estos se han eliminado poco a poco. En total, 19 líderes de organizaciones criminales han perdido la vida al interior de las cárceles en 10 años. Esos vacíos fueron cubiertos por una sola organización que llegó a tener un poder enorme: Los Choneros.

Si es así, ¿por qué ocurrió lo del pasado martes?

El efecto de ese poder total se fraccionó y ese fraccionamiento comenzó cuando eliminan al líder de Los Choneros, alias Rasquiña (en diciembre). Entonces aparecen grupos fraccionados de Los Choneros que responden a grandes carteles como Sinaloa, Nueva Generación, Mexicali, Tijuana. Comienzan a denominarse Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers. Ellos ya fueron anunciando su presencia y dejaban paredes grafiteadas en los barrios y al interior de los centros. Eran pinturas con grandes señales de violencia.



¿Qué significaba eso?

La advertencia de la violencia que estábamos viviendo.

Si ya se sabía eso ¿por qué no se generó una alerta sobre este nivel de violencia con 79 muertos?

No, no. Esas alertas son imposibles que se den.



¿Falló el servicio de Inteligencia penitenciaria?

Nos tocó construir Inteligencia penitenciaria. Tras un convenio entre los entonces Ministerios de Justicia y del Interior, en el año 2015 formamos un grupo. Con eso debemos responder por las fugas que pueden haber existido. Pero eso es lo que menos ha existido. Eso le corresponde a la Policía.



¿Solamente eso?

Además, hacemos el control perimetral. Adicionalmente, en los estados de excepción o en emergencia ingresamos a los centros carcelarios para retomar el orden. Eso nos ha tocado hacer hoy. Con Inteligencia policial hemos realizado 303 operaciones en el centro de rehabilitación de Guayaquil, 222 en Cotopaxi y 313 en Azuay.

Si la Policía reacciona, ¿quién debe prevenir?



La información procesada y transformada en Inteligencia nos sirve en lo táctico para intervenir un centro cuando hay un motín o para ver el despliegue que debemos hacer. Es decir, para reaccionar. La Inteligencia para evitar los problemas la debe manejar el mismo centro por la información que tienen. Eso no está pasando. Lo que se visualiza hoy es una pequeña parte de lo que ocurre. En las cárceles hay esclavitud, servidumbre, trabajo sexual forzado, homosexualismo forzado, existen grupos dominadores de todo el sistema, hay grupos dominados que se ven en la obligación de vivir estas cosas.