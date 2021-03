Patricio Alarcón: 'Trataron de amedrentarme porque desde la Cámara de Comercio de Quito yo decía las cosas como son'

En los cinco años al frente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón –dice- ha vivido de todo. Él cuenta que, por sus ideas, lo han sacado de reuniones gubernamentales. Incluso el año pasado casi enfrentó una acusación penal por transparentar cifras de empleo que el INEC no había publicado, pese a que ya circulaban entre funcionarios de Gobierno.

Carlos Loaiza reemplazará a Alarcón, tras la elección que se dio ayer, 24 de marzo del 2021. La posesión será el 14 de abril. Alarcón permanecerá en el cargo hasta ese día y, luego, señala que volverá a sus negocios particulares: tiene participación en empresas de alimentos, de publicidad y de películas.



Serán semanas de hacer informes y asambleas con socios, lo cual marcará el cierre de un ciclo donde considera que siempre dijo “las cosas como son".



¿Qué le dejan estos cinco años?



Me di cuenta lo difícil que es hacer cambios en el país para generar empresa, más fuentes de empleo y crecer, de que la economía estaba muy mal manejada, con un enorme gasto, con endeudamiento y alza de impuestos para poder cubrir el déficit fiscal. Con ese tamaño del Estado, nunca se iban a bajar impuestos o las trabas para hacer negocio.



¿Muchos lo califican de ser radical y tener un perfil político?



Fuimos muy críticos cuando no se tomaban las decisiones necesarias para hacer cambios en el país y mejorar las condiciones de los negocios y de vida de los ecuatorianos. Me sacaban de reuniones porque criticaba. Pero al final yo no hice política, yo me voy tranquilo.



¿Qué momentos críticos ha vivido en estos cinco años?



En el correísmo, varios. Uno fue cuando enviaron el proyecto de Ley de Plusvalía. Nos unimos todos, no solamente los gremios, en contra de ese proyecto confiscatorio.



En este Gobierno puedo mencionar dos momentos que me marcaron. Uno fue el paro del 2019 generado por malas decisiones del Gobierno, que quiso retirar de un solo golpe. Otro cuando publiqué la información de empleo, que es de todos los ecuatorianos y me pusieron una acusación penal y casi me enjuician, trataron de amedrentarme porque yo decía las cosas como son.



¿De un Gobierno como Correa donde no se oía a los empresarios, se pasó a un gobierno de los empresarios?



La práctica de no escuchar a los gremios siguió en el gobierno de Lenín Moreno y hasta tuvieron las mismas viejas prácticas.



¿Por qué si se nombraron funcionarios que venían del sector empresarial? Un ejemplo es Richard Martínez, de quien usted más bien ha sido un crítico.



No entendieron las necesidades del sector. No hicieron los cambios requeridos para sacar al país del hueco, siguieron con el gasto y el endeudamiento.



¿Qué esperar del siguiente Gobierno?



Se necesita vacunar a la población, sin eso no se va a recuperar la actividad y el consumo. Se necesita capital de trabajo para el sector productivo y que se articule el manejo de la crisis con los gobiernos seccionales para que tomen medidas coordinadas. Se requieren de reformas estructurales. Yo espero que podamos llegar a consensos mínimos para impulsar la libertad de derechos, incluida la económica.



¿Qué hitos destaca de su gestión en la Cámara?



Propusimos reformas tributarias, monetaria, a la seguridad social y para generar empleo, apoyamos la agenda comercial, hicimos un programa de empoderamiento femenino entre mujeres de bajos recursos, fortalecimos el centro de negocios, el centro de arbitraje. Y, sobre todo, mantuvimos siempre una sola línea sin importar que nos pudiera generar enemigos, sin importar que nos critiquen y eso fue algo muy importante.