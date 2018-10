Pastor detenido se acogió al silencio en reconstrucción de la desaparición de la joven Juliana Campoverde

LEA TAMBIÉN

Agentes de la Policía y la Fiscalía reconstruyeron la ruta técnica de la desaparición de Juliana Campoverde, quien fue vista por última vez el 7 de julio del 2012, en el sector de la avenida Ajaví, en el sur de Quito.

La diligencia comenzó a las 06:11 de este sábado 13 de octubre del 2018 y contó con la presencia del pastor evangélico Jonathan C., quien fue acusado del secuestro extorsivo de la joven. Él se acogió a su derecho al silencio y no colaboró con información en la diligencia. El líder actualmente se encuentra detenido, desde el pasado 5 de septiembre.



La ruta técnica partió desde la residencia del pastor evangélico, en el centro de Quito. Luego, el equipo se dirigió a la gasolinera Primax, ubicada en las avenidas Mariscal Sucre y Ajaví, en el sector de la Biloxi, al sur de la ciudad.



En este sector, a pocas cuadras del lugar, se encuentra la iglesia Oasis de Esperanza, sitio al que Juliana junto a su familia acudió durante 10 años. Además, en ese sector Jonathan C., Elizabeth y Juliana tuvieron contacto por última vez antes de la desaparición de la joven de 18 años.



Además de esta diligencia, el viernes, la Fiscalía realizó un barrido en el sur de Quito, en búsqueda de pertenencias que podrían ser de Juliana.



Los agentes empezaron la búsqueda por las quebradas del sector. En esos lugares se hallaron prendas de vestir, zapatos y un libro. Sin embargo, ninguno de estos artículos correspondía a Juliana.

Para Elizabeth Rodríguez, madre de la joven, estas diligencias serían más efectivas si se las realizaran hace seis años, cuando su hija no volvió a casa. Pese a esto, confía en que en los próximos barridos se encuentre alguna pista de su hija.