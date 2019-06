El pastor detenido por el caso Juliana será juzgado el 2 de julio

LEA TAMBIÉN

Nuevos datos surgen en el caso Juliana, la joven desaparecida desde el 7 de julio del 2012. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha convocó a la audiencia de juzgamiento para el 2 de julio de 2019, a las 08:30, en la sala del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Según la notificación del Tribunal, en la audiencia participarán cerca de 400 testigos entre familiares, amigos, miembros de la Iglesia evangélica, agentes policiales, peritos de medicina legal y forense, criminalística, entre otros. En este caso está detenido un pastor evangélico.



Para Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, es fundamental que los jueces hagan justicia y reparen la memoria de Juliana, “no solo con disculpas públicas sino con compañas de visibilización de quién realmente es ella”.



“Son 2535 días desde la desaparición de mi hija y hasta ahora no sabemos dónde está, qué le hicieron, dónde la dejaron. En 20 días se cumplirán 7 años”, dijo la mamá.



Según Pamela Chiriboga, abogada de la familia y asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta audiencia es crucial para la búsqueda de justicia, verdad, memoria y reparación para la familia Campoverde Rodríguez.



“La Fiscalía cuenta con elementos suficientes para probar la existencia de la infracción y de la responsabilidad del pastor Jonathan C”, aseguró Chiriboga.



Además, la jurista señaló que hay que tomar en cuenta que es el segundo caso de persona desaparecida que llega hasta esta instancia y que “puede convertirse en un precedente para todos los familiares de personas desaparecidas que no han podido judicializar sus propios casos por fallas en la justicia”.