10 cosas que debe saber para hacer pagos desde celular con billetera móvil

La plataforma de billetera móvil BIMO empezó a funcionar el jueves 3 de octubre del 2019. Se trata de una herramienta con la que se puede utilizar servicios bancarios desde el celular.

En el 2017, la banca privada se comprometió con el Gobierno a implementar esta aplicación para reemplazar al dinero electrónico que desde el 2014 había puesto en marcha el Banco Central. La meta de la billetera móvil es reducir el uso de efectivo en el país y contribuir a incrementar los niveles de bancarización.



Si le interesa usar esta herramienta, estas son las 10 cosas que debe saber:



Descarga



La billetera móvil, operada por BanRed, está disponible para los sistemas Android y iOS (Iphone) y permitirá a las personas hacer pagos las 24 horas del día a través de su celular.



Cuentas



Cada persona natural puede tener hasta dos cuentas activas BIMO con dos números celulares diferentes. Es decir, por cada número de cédula se podrán registrar dos cuentas de BIMO.



Entidades



En total 29 entidades forman parte de la plataforma. De ellas, 16 son bancos y el resto son cooperativas y redes de cooperativas.



Tarifas



La Junta de Política y Regulación Monetaria determinó que la tarifa para el envío de dinero de una cuenta a otra sea de USD 0,09 más IVA, el valor lo paga quien realiza el envío, no quien lo recibe. En total, pagará USD 0,10.



El retiro en cajero automático está establecido en USD 0,45 más IVA, para desincentivar el uso de dinero físico.



Uso



Una vez que se descargue la plataforma, necesitará registrar su número de celular, datos personales, correo electrónico y crear una contraseña de seis dígitos. Tiene la opción de generar una cuenta nueva en la entidad que prefiera o vincular su cuenta bancaria de ahorros o corriente que ya esté funcionando al sistema BIMO. La aplicación solo está disponible para personas naturales, no jurídicas.



Movimientos



Se pueden realizar pagos y cobros desde USD 1 hasta USD 50 por cada transacción y retiros de efectivo desde USD 10 hasta USD 100. Recuerde que el cupo diario máximo por pagos, cobros y retiros es de USD 100. El cupo máximo mensual de movimientos es de USD 300.



Tiempos



Si recibe una solicitud de cobro en su cuenta tiene 24 horas para aprobar o rechazar la solicitud, una vez transcurrido este tiempo, la solicitud de cobro se anula. Si quiere hacer un retiro en cajero, recibirá un código que tiene ocho horas de duración para poder usarlo.



Limitaciones



La herramienta solo puede usarse en teléfonos inteligentes y con acceso a Internet. El registro no se puede hacer 100% en línea, pues se requiere que el usuario valide el registro llamando por teléfono o acercándose a las oficinas del banco o cooperativa.



Ayuda



En caso de fallas o inconvenientes con el sistema, robos de celular y otros percances, las personas se pueden comunicar al 1 800 BIMO24, que es un call center operado por Banred. También puede dirigirse a los canales electrónicos como www.bimo.ec y las redes sociales de la plataforma en Facebook, Instagram y Twitter.



Seguridad



Cree una clave que le resulte fácil de recordar, pero no la apunte en papeles ni la comparta con terceros. Evite utilizar datos como su fecha de cumpleaños o combinaciones sencillas como “1234”. Se recomienda alternar letras, números y caracteres y memorícelos.