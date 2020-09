Arranca la matriculación vehicular en línea en Quito; Paso a paso para realizar el proceso

LEA TAMBIÉN

Desde este lunes 14 de septiembre del 2020, los propietarios de vehículos de la ciudad de Quito podrán acceder a la plataforma desarrollada para la matriculación vehicular en la capital. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, el trámite se realizará en línea.

Juan Pazos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entregó el pasado jueves 10 de septiembre del 2020 la autorización escrita para que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reactive la matriculación en Quito.



Este trámite se suspendió en marzo debido a la pandemia del covid-19 y, según Juan Aguirre, director de la AMT, desde entonces se ideó un sistema de automatización para realizar la matriculación por medio de una plataforma digital.



Es importante mencionar que para poder realizar la matriculación en línea, el vehículo no debe tener pagos pendientes. Asimismo, solo podrán realizar este proceso las personas que hayan aprobado la Revisión Técnica Vehicular en el 2019.



¿Cómo realizar la matriculación vehicular en línea? Siga este paso a paso

1) Ingrese a la página web de la AMT

Puede hacerlo escribiendo en su navegador la dirección www.amt.gob.ec o de click sobre este enlace.



2) Diríjase a la pestaña "servicios"

En el menú superior de la página debe seleccionar la pestaña 'servicios'. Una vez allí elija la opción 'matriculación' y posteriormente 'matriculación en línea'.



3) Seleccione el trámite que desea realizar



En el sitio web encontrará activas las siguientes opciones: Matriculación de vehículos exonerados, renovación del permiso de circulación y cambio de especie. Una vez que haya seleccionado el trámite que desea realizar de click en el botón 'continuar'.



4) Ingrese sus datos



El sistema desplegará una nueva página en la que se le pedirá que ingrese la placa del vehículo, su número de cédula y su correo electrónico. Una vez colocados los datos debe señalar la opción 'no soy un robot' en la página y de click en 'continuar'



5) Llene el formulario



A continuación se desplegará un formulario en el que se le solicitará que coloque la información del propietario del vehículo así como sus datos y su ubicación. Todos los campos son obligatorios. También debe llenar el campo de 'Información del Vehículo' con datos que se encuentran en la matrícula del mismo.



Una vez realizado este paso, de click en el botón "enviar".



6) Fin del proceso



Cuando el usuario finalice el proceso, la página web de la AMT le notificará que el trámite ha finalizado. La entidad indicó que "los procesos realizados con éxito recibirán en hasta siete días el permiso de circulación o de exoneración a su correo registrado.

Tome en cuenta los siguientes datos:



- Para poder realizar el proceso, se requiere que los valores de la matrícula 2020 así como infracciones de tránsito se encuentren cancelados. Asimismo, no se puede tener convenios vencidos. Las personas deben pagar los siguientes valores: la tasa de Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat), el impuesto a la propiedad, impuesto al rodaje (en este 2020 no deberá cancelarlo, pues es un valor que se calcula en la RTV).



- Los conductores que aprobaron la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en el 2019 podrán acceder directamente al formulario de matriculación. Si el trámite no fue realizado, las personas deberán hacer la revisión en centros de revisión de otros Gobiernos Autónomos Descentralizados para que puedan aplicar a la matriculación en Quito. Esto debido a que la RTV está suspendida en la capital debido a la emergencia sanitaria.



- La página web de la AMT permitirá la realización del trámite las 24 horas al día y sin importar el último dígito de la placa del automóvil; es decir, todas las placas podrán matricularse desde el 14 de septiembre.



- Tras realizar el trámite, las personas recibirán una notificación a su correo electrónico y posteriormente recibirán el documento físico en el centro de la AMT del parque Bicentenario. Para evitar aglomeraciones se trabajará con turnos, informó el titular de la AMT.

- Las multas generadas por los procesos de matriculación desde el inicio de la pandemia están suspendidas; sin embargo, si se desea matricular un vehículo que debía realizar el trámite hasta febrero, las personas deben cancelar las multas correspondientes. Lo mismo aplica para autmóviles que no se hayan matriculado en años anteriores.