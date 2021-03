Estos son los pasos para inscribirse en la plataforma para recibir la vacuna contra el covid-19 en Ecuador

Desde el 15 de marzo del 2021, el Gobierno habilitó la plataforma de registro para la vacunación contra el covid-19.

En la página web Plan Vacunarse pueden registrarse los adultos mayores de 65 años que son parte del grupo objetivo que se inmunizará en la fase 1 que arrancó el pasado 1 de marzo del 2021 y se extenderá hasta el 20 de mayo.



En esta fase está previsto que dos millones de ciudadanos reciban la inmunización contra el nuevo coronavirus.



En esta etapa se incluyó al personal sanitario que no fue inoculado en la fase cero como médicos, enfermeras, auxiliares, tecnólogos, camilleros, funcionarios de limpieza, guardianía, posgradistas y estudiantes de último año que realizan sus prácticas.

También constan efectivos de la fuerza pública, bomberos, docentes, grupos vulnerables, personal que trabaja en la recolección de desechos y de sectores estratégicos como socorristas de la Cruz Roja, Defensa Civil, ECU-911, agentes de control municipal, brigadistas de riesgo, personal de funerarias, entre otros.



A continuación presentamos un paso a paso para acceder al proceso de vacunación. Recuerde que es necesario que la persona tenga la cédula de identidad.



1. Ingrese a la página web planvacunarse.ec

Imagen de la página web de Plan vacunarse. Foto: captura



2. De click en Vacúnate

Imagen de la página web para el registro. Foto: captura



3. A continuación le aparecerá Registro de vacunación para ciudadanos mayores a 65 años. Allí escoja cualquiera de las dos opciones.​

Imagen de Registro de vacunación. Foto: captura



4. Llene el formulario de inicio de trámite. Para esto debe tener a la mano su cédula de ciudadanía y contar con una dirección de correo electrónico.

Imagen del formulario de trámite. Foto: captura



Una vez validado el registro, en los siguientes días le llegará un mensaje de texto a su celular o correo electrónico con la fecha, hora y lugar para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



La información en la plataforma detalla que los turnos se agendarán priorizando de mayor a menor edad y estarán sujetos al cronograma de arribo de las vacunas al país.



En caso de que no le llegue el mensaje o correo en un lapso de 72 horas, se puede contactar al número 171 e indicar que no ha recibido la confirmación e inmediatamente un equipo le habilitará su registro, dijo Jorge Wated, secretario del Gabinete.



Por otro lado, para las personas que no tengan acceso a Internet, el Gobierno dispone de 886 infocentros que estarán habilitados para facilitar la inscripción; solo deben acudir con la cédula.



Según información oficial, hasta el 15 de marzo se ha inmunizado a 121 054 personas en Ecuador.